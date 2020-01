Kike San Francisco se enfrenta a Topacio en 'Ven a cenar conmigo': "Es un horror"

La undécima edición de 'Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition' finalizaba este jueves con Topacio Fresh como anfitriona. La argentina recibía a sus comensales, María José Cantudo, Enrique San Francisco y Suso, en su ático ubicado frente a la Puerta de Alcalá. El menú de Topacio comenzaba con éxito gracias a las empanadas argentinas que brindó a sus invitados, quienes no dudaron en calificarlas como "buenísimas". Sin embargo, no todo han sido halagos.

El primer plato de la galerista, llamado 'Transfronterizo', ha sembrado la polémica por mezclar carne con pescado, una combinación que no ha convencido a los tres comensales. Enrique San Francisco comenzaba cargando contra el plato de Topacio: "No estaba acostumbrado a comer carne fría de este tipo". Y no se quedaba ahí. El cómico afirmaba que "la carne está dura como una piedra" y califica la mezcla de carne y pescado como un "horror, una barbaridad". Topacio Fresh aguantaba las críticas como podía, asegurando que "la gente no entendió el plato".

Enrique San Francisco no fue el único que renegó del menú. María José Cantudo comentaba que "hay que ser muy arriesgado" para unir la carne y el pescado en un mismo plato. "¿Se podría comer algo normal?", respondía de nuevo el cómico. Esta vez Topacio no ha sido tan comedida en su reacción. "Yo no tengo la culpa de que no tengan tanta cultura como yo, que no hayan salido más allá de los límites del extrarradio", explicaba la argentina.

Para concluir el conflicto, la galerista lanzaba un último dardo hacia sus invitados: "Son como niños mentales. Salvo la Cantudo, no han leído ningún libro". El punto humano de la noche llegaba cuando Topacio Fresh recordaba su infancia y cómo vivió sus primeros años como una niña transexual. "A mis padres al principio les costó, pero mi madre me dio herramientas para que me prepare", afirmaba. Amiga de Mario Vaquerizo y Alaska, Topacio reafirmaba que "la sexualidad, la genitalidad y la orientación son tres cosas diferentes" y que esperaba que esta edición del concurso "dé visibilidad de las personas trans".

Finalmente, llegaba el momento de las puntuaciones. En cuarto lugar, se ha ubicado Enrique San Francisco; el tercer puesto ha sido para Suso; el segundo escalón del pódium lo ha ocupado Topacio Fresh y, con 22 puntos, la victoria ha sido para María José Cantudo.