Salmo, el nombre que ha elegido Kim Kardashian para poner a su cuarto hijo

El cuarto bebé de Kim Kardashian y Kanye West vino al mundo hace unas samas. La 'socialité' ha anunciado el nacimiento de su hijo de una forma muy discreta, al igual que el embarazo, ya que ha vuelto a recurrir a la gestación subrogada para tenerlo, algo que levanta mucha polémica, por lo que ha preferido no exponerlo mucho en redes, al contrario de lo que hace con el resto de su vida.

La prensa estadounidense cree que el niño vino al mundo alrededor del pasado 10 de mayo, si bien no fue hasta hace unos días cuando publicaron su primera fotografía, la cual había pasado prácticamente desapercibida. Primero, porque lo hizo en Twitter, red social donde tiene muchos menos seguidores que en Instagram (60,7 millones frente a 139 millones) y, segundo, porque lo hizo en un post en el que solo compartía una captura de pantalla del móvil. Pero que le servía para anunciar su nombre.

Psalm West pic.twitter.com/F0elQd1cJq — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 17, 2019

Psalm West es lo único que escribió en Twitter, aunque en la imagen se podía leer "Precioso Día de la Madre con la llegada de nuestro cuarto hijo. Nos sentimos realmente bendecidos, pues ya tenemos todo lo que necesitamos", escribía Kim. Así, presentaba oficialmente al cuarto miembro de la familia que ha formado junto al rapero y empresario, un niño con un nombre que, traducido al castellano, significa Salmo.

La elección ha causado una gran sorpresa, si bien está muy ligada al momento actual que vive la pareja. Porque los West Kardashian están en su etapa más espiritual. El artista se convirtió en una especie de predicador hace unos meses y organiza unas misas alternativas cada domingo en diferentes ciudades americanas que han llegado incluso al famoso festival de Coachella. La familia al completo participa en ellas y hasta su hija mayor, North West, canta con el coro de gospel que Kanye lleva.

Así, no es de extrañar que para su niño hayan elegido este simbólico nombre -significa "cántico o alabanza a dios"-, que según han publicado diversos medios, era muy importante para Kanye. De hecho, 'E! News' revela que fue él quien se lo propuso a Kim, la cual no dudó en aceptar sabiendo la ilusión que le hacía. Si bien Psalm no es el primer nombre místico que ponen a su hijo, pues ya tienen al pequeño Saint (Santo), su segundo retoño de cuatro años. Además, las niñas tampoco se escapan de tener un nombre peculiar, pues la mayor se llama North (Norte) y la hasta ahora benjamina, Chicago.