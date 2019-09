Kylie Jenner, una máquina de hacer dinero: lanza colaboración con Balmain

Ya sabemos que si hay algo que saben hacer bien las Kardashian es hacer dinero. La familia más mediática de la televisión estadounidense se ha hecho millonaria a base de grabar su vida en el 'reality' 'Keeping up with the Kardashians', lo que les ha servido de trampolín para otros negocios que les han dado todavía mejores frutos.

Kim, la más mediática del clan desde muy joven, empezó su carrera como empresaria sacando al mercado productos relacionados con ella misma, desde maquillaje a perfumes. Pero la que de verdad ha sabido rentabilizar su pedigrí, aunque en su caso no tiene el apellido por ser medio hermana del clan, es Kylie Jenner, la más pequeña de la casa. Con un pintalabios ha construido un imperio de belleza valorado en 1.000 millones de dólares, lo que le ha convertido en la milmillonaria más joven de la historia, con solo 21 años, superando a Mark Zuckerberg.

Ahora, con 22 años recién cumplidos y después de haber trabajado con firmas como Adidas, ha dado un paso fundamental en su carrera que ninguna de sus hermanas ha logrado antes: colaborar con una firma de lujo. Porque con motivo de la Semana de la Moda de París, Kylie ha anunciado su colaboración con Balmain, una colección exclusiva de maquillaje que saldrá a la venta el próximo viernes 27 de septiembre.

La colección llevará por nombre KYLIE X BALMAIN y a buen seguro que agota existencias en cuestión de horas, como todos los productos que saca. Para la campaña, la empresaria se ha fotografiado con el director creativo de la casa, Olivier Rousteing, el cual ha logrado devolver esta firma a lo más alto con el sello de modernidad y atrevimiento que le ha imprimido.

Vestida con una blazer repleta de brillantes y plumas y un cinturón en color blanco de la firma, y con Rousteing vestido del mismo color, ambos han dado el aperitivo a una colaboración que será histórica, para las dos marcas. Además, para Kylie es un sueño cumplido, pues Balmain es desde siempre una de sus marcas favoritas, ya que se caracteriza por diseños femeninos, ajustados a la figura y muy sensuales, un estilo que ella adora.

Así, la más pequeña del clan alcanza un hito como empresaria que ni su hermana Kim ha conseguido, pues aunque ha trabajado con muchas enseñas, nunca lo ha hecho con una de este nivel. Solo su hermana Kendall convive con el lujo al ser modelo profesional y desfilar para las mejores casas. Ahora, Kylie se asegura de pasar a la historia al colaborar con una casa histórica, englobada en el sector del lujo, reputada y admirada por millones de personas.