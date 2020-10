La dura reprimenda de Antonio Orozco a los políticos en 'El Hormiguero'

Subido a un coche descapotable, Antonio Orozco hacía su entrada más glamurosa al plató de ‘El Hormiguero’. El cantante visitaba este martes el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo álbum, titulado ‘Aviónica’. Con esta participación, Orozco se hacía con el título de “invitado platino”. “Por fin se ha hecho justicia”, comentaba el artista que, vestido “para la ocasión”, bromeaba sobre cuál era su deseo como invitado platino: “Me gustaría ser ‘invitado infinity’ antes que Pablo López y Alejandro Sanz”.

Ya sentado junto a Motos, Orozco desvelaba los entresijos de su nuevo trabajo discográfico, un álbum que, según Motos, “es un disco de reconstrucción tras una mala racha” del cantante. “Sí, es un disco muy emocionante, parte de una historia real. Tiene una ciencia hermosa, une la ciencia de los aviones a través de la música. Es el sueño de cualquier compositor, volar a través de la música. La aviónica es el sistema que permite que un avión se sostenga en vuelo. En mi caso, la aviónica ha sido el publico”, aseguraba.

Sobre la pérdida de peso que ha experimentado en los últimos tiempos, Antonio Orozco confesaba que se ha tomado en serio la disciplina del gimnasio y la dieta: “Me gustaría decir una cosa. En la vida no somos lo que queremos, somos lo que somos. Cada uno tiene una constitución genética y hay que acostumbrarse. He tenido la suerte de dar con profesionales que me han enseñado a racionalizar las cosas, a controlar mis estados de ansiedad, porque las historias que he vivido han desatado episodios de ansiedad. Con conciencia de sentirte mejor las cosas se pueden conseguir”.

También Pablo Motos desvelaba su “drama nocturno” con la comida: “Llega la noche y yo sé que hay chocolate. No sé por qué me entra tanta hambre por la noche. Después de fracasar en todo, el secreto que hago es decir ‘vete muy deprisa a la cama’, y voy corriendo. Esto funciona, caminar deprisa y lavarse los dientes”. Tras compartir sus secretos para mantener la figura, Orozco compartía con el público el videoclip del tema de presentación de ‘Aviónica’, en el que participa la presentadora Eva González. “Tener la oportunidad de trabajar con Eva fue una delicia en el videoclip. Ha sido un regalo”, afirmaba el artista.

Antonio Orozco aprovechaba la entrevista en el programa para reflexionar sobre la etapa que está viviendo el país con la grave crisis provocada por la pandemia. “Creo que todo lo que está pasando forma parte del presente; y es lo que tenemos. Dentro de todo eso creo que tenemos que intentar sacar lo mejor. Porque dentro de una mala noticia hay una buena, hay que vivir el presente con emoción, intensidad y mucho amor”, declaraba. Y para terminar con el tema, lanzaba una indirecta muy crítica a los políticos: “O lo hacemos juntos o no lo conseguiremos. Si todo el mundo quiere tener razón, ¿Cómo conseguiremos algo?”.