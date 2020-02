Las frases de amor de Cervantes y Shakespeare que triunfan en San Valentín

El genio de Cervantes y Shakespeare alcanzó la inmortalidad gracias a personajes que fueron grandes enamorados. Muchas de las felicitaciones que circulan cada los 14 de febrero, día de los enamorados dedicado a San Valentín, están inspirados en la prosa o el verso de estos dos grandes autores.

De los labios de don Quijote, Romeo y Julieta salieron las más bellas palabras que la literatura universal ha conocido para describir el amor. Pero también de otros personajes creados por su incomparable talento. Seleccionamos 20 citas de cada uno de estos dos dioses de las letras castellana e inglesa.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

-"El amor nunca hizo ningún cobarde".

-"Donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura".

-"Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama".

-"Cuando sueñas solo es sólo un sueño. Cuando sueñas juntos es el principio de la realidad".

-"Parte de la naturaleza de las mujeres a despreciar a los que las aman y aman a los que las odian".

-"Pudor es un encanto que duplica los encantos de la hermosura"."Puede haber amor sin celos, pero no sin temores".

-"El amor antojadizo no busca cualidades, sino hermosuras".

-"El amor junta los cetros con los cayados, la grandeza con la bajeza, hace posible lo imposible, iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte".

-"El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento".

-"Nunca fue desdichado amor que fue conocido".

-"El caballero andante sin amores es árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma".¡Celos, cuchillo de las más firmes esperanzas".

-"De las miserias suele ser alivio una compañía".

-"No hay candados, guardas ni cerraduras que mejor guarden a una doncella que las del recato propio".

-"Siempre son desatinadas las venganzas de los celos".

-"Tanto más fatiga el bien deseado cuanto más cerca está la esperanza de poseerlo".

-"Los celos siempre ver todo con lentes de aumento que transforman las cosas pequeñas en gran enanos, gigantes, sobre la evidencia en certezas".

-"Siempre miran los celosos con antojos de allende, que hacen las cosas pequeñas, grandes, los enanos, gigantes, y las sospechas, verdades".

-"Nunca piense que su amor es imposible, nunca digas "Yo no creo en el amor", la vida siempre nos sorprende".

William Shakespeare (1564-1616)

-"Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar".

-"El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen".

-"Si no recuerdas la más ligera locura en la que el amor te hizo caer, no has amado".

-"Si profano con mi indigna mano este sagrado sacramento, pecado de amor será".

-"El que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie".

-"La separación es tan dulce pena que diré 'buenas noches' hasta que amanezca".

-"El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia".

-"El amor de los jóvenes en verdad no está en su corazón, sino más bien en sus ojos. Es amor bien pobre el que puede evaluarse".

."En la amistad y en el amor se es más feliz con la ignorancia que con el saber".

-"La prosperidad es el lazo de amor más seguro".

-"Se puede hacer mucho con el odio, pero aún más con el amor".

-"Duda de que sean fuego las estrellas, duda de que el sol se mueva, duda de que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo".

-"El amor es un loco tan leal que en todo cuanto hagáis, sea lo que fuere, no halla mal alguno".

-"El amor no mira con los ojos, sino con el alma".

-"El amor puede transformar las cosas bajas y viles en dignas y excelsas".

-"El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito, bendice al que lo da y al que lo recibe".

-"El amor corre al amor como el colegial huye del libro y como el que va a clase se aparta de el con cara triste".

-"El amor es un humo que sale del vaho de los suspiros, al disiparse, un fuego que chispea en los ojos de los amantes, al ser sofocado, un mar nutrido por las lágrimas".

-"El amor es una locura muy sensata, una hiel que ahoga, una dulzura que conserva".