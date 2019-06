Leonor y Sofía cada vez más mayores y comprometidas: su gesto más bonito

Han pasado ya cinco años desde que Felipe VI fuera proclamado Rey de España, un lustro en el que la monarquía ha dado un cambio radical y se ha abierto a los ciudadanos. Por ello, el monarca ha querido celebrarlo acompañado de la sociedad civil y, por supuesto, de su familia.

Así, este miércoles Felipe VI ha entregado las medallas de la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos a los que se la concedió el Gobierno, en un acto en el Palacio Real en el que han participado la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Este ha sido el primer acto oficial de la heredera este año, en el que acudirá por primera vez a los premios Princesa de Asturias, lo que supone su entrada en la agenda institucional.

Así, Leonor, con su inseparable hermana Sofía, ha presidido este miércoles la entrega de medallas. Sentada a la derecha de su padre, como marca su condición de heredera, la Princesa se ha mostrado muy interesada en el acto, compartiendo impresiones con su padre. Ha lucido orgullosa su insignia del Toisón de Oro, que le entregó el Rey el pasado año, combinada con el abrigo tipo vestido que lucía.

Tanto Leonor como Sofía han dado un evidente cambio estilístico en el último año, motivado por su entrada en la preadolescencia. Ya no son unas niñas y Letizia ya no les viste iguales, de ahí que cada una opte por looks diferentes, aunque siempre en sintonía, que han sido alabados incluso por la prensa internacional. Este miércoles, las dos han lucido vestidos de corte similar, pero en colores diferentes. El de Leonor era un abrigo/vestido en rojo y blanco, con mangas francesas y cuello redondo, a conjunto con el Toisón.

Por su parte, su hermana Sofía llevaba un vestido en color blanco roto con un lazo drapeado en la cintura que le sentaba muy bien y con el que estaba especialmente elegante. Con el corte recto, tan clásico entre las 'royal', Sofía lucía radiante, al igual que su hermana, dejando a la vista que ya son dos jovencitas que empiezan a asumir sus funciones.

Ambas se han mostrado muy cariñosas y cercanas con los galardonados, a los que han saludado efusivamente. Además, han tenido un bonito gesto con la condecorada más anciana. Clotilde Veniel, de 107 años, era la más longeva de las personas que han recibido la medalla, acaparando los aplausos y el cariño de los asistentes. Al ir a por su distinción, se ha mostrado muy cariñosa con la Reina y sus hijas, de ahí que Letizia haya pedido a las princesas que le acompañaran a su sitio de nuevo dándole el brazo, un bonito gesto que ha puesto la nota simpática al acto.