"Letizia es una grandísima reina": así hablan de ella sus amigas más íntimas

La figura de la Reina Letizia genera mucha expectación desde que se convirtió en una figura pública. Aunque lleva más de 15 años en la familia real, el interés de la ciudadanía por su vida no decae, sobre todo acerca de sus aspectos más desconocidos y cómo se comporta en la intimidad cuando está fuera de los focos . El mes pasado, la televisión alemana emitió un documental centrado en su figura, aunque se limitaba al ámbito laboral, a su función como soberana.

Aunque ese documental arrojaba más luz sobre ella de lo que hasta ahora hemos podido ver en España, seguimos sin conocer su 'perfil' en las distancias cortas. La Reina tiene un círculo muy cerrado de íntimos entre los que están, por supuesto, su familia, tanto paterna como materna, y sus amigas de su época de periodista, con las que mantiene una profunda amistad.

Mira también Así es la desconocida vida de Eva Fernández, la estilista de la Reina Letizia

Se trata de su círculo más íntimo, integrado por mujeres con las que compartió muchos momentos cuando ejercía de periodista. Hablamos de Inma Aguilar, Sagrario Ruiz de Apodaca -esposa de Lorenzo Milá-, Cristina Palacios, Ana Prieto o Sonsoles Ónega. Con ellas queda habitualmente y sale a cenar o a tomar algo por Madrid, de forma que nunca pierden el contacto. Eso sí, todas son absolutamente fieles a Letizia y nunca han desvelado nada sobre su vida.

A veces, no obstante, sí nos conceden alguna declaración reveladora, sobre todo acerca de su faceta institucional. La última en hacerlo ha sido Ónega, quien ha dado una entrevista a la revista 'Hola'. Aunque habla sobre todo de su labor al frente de 'Ya es mediodía', ha deslizado unas palabras sobre Letizia.

Sonsoles fue preguntada por el documental de la televisión alemana sobre la Reina: confesó no haberlo visto y, por tanto, no poder valorarlo. Pero, además, le preguntaron si le parecían justas las críticas que recibe habitualmente, a lo que respondió de forma contundente: "Creo que tenemos una grandísima mujer como reina y yo estoy muy orgullosa de ella. No te voy a decir nada más". 'Hola' intentó por último sacarle algo sobre su faceta más desconocida, pero Onega solo dijo ya la conocemos por sus actos, "que son impecables y ejemplares".

No es la única del círculo íntimo de la Reina que ha deslizado palabras sobre Letizia. Y fue justo en el documental de la televisión alemana. En él, Sagrario Ruiz de Apodaca daba la cara por la soberana en relación al desencuentro que tuvo con la Reina Sofía en la Catedral de Palma el pasado año, el cual levantó una gran polvareda. La corresponsal de RTVE en Roma señaló que, aunque Letizia "se equivocó, hubo una reacción desmesurada".

"Es una escena que no fue afortunada, pero es verdad que luego el linchamiento al que se sometió a Letizia en los medios de comunicación, la cantidad de tinta en los periódicos hablando de esto, en las noticias... Creo que fue excesivo", aseguró Ruiz de Apodaca. Igualmente, señaló que al principio, "le costó entrar en la Casa Real y perder su libertad", pero que ahora está encantada con su labor institucional.

De este modo, por sus palabras se ve claramente cómo las amigas íntimas de la Reina la defienden a capa y espada, alaban su labor como soberana y no traicionan su confianza nunca. En ellas Letizia deposita muchos secretos y preocupaciones que nunca han salido a luz... y seguramente nunca lo hagan.