Maradona deshereda a todos sus hijos por preocuparse de su estado de salud

A Diego Armando Maradona no le ha temblado el pulso para tomar una drástica decisión. El 'Pelusa', actual entrenador del club argentino Gimnasia de La Plata, sigue sembrando polémica por su preocupante estado de salud y sus extravagantes y polémicas apariciones públicas. Una situación que ha hecho que una de sus hijas se alarmara.

Se trata de Gianinna, una de las hijas que el exfutbolista tuvo con Claudia Villafañe, su exmujer. La joven aseguró hace unos días que su padre se estaba muriendo, algo que alarmó al mundo entero. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de lo normal pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen, por favor", señaló.

Unas palabras que no gustaron nada a Maradona, hasta tal punto que ha publicado un vídeo en YouTube en el que deja muy claro que está "más vivo que nunca" y anuncia a sus cinco hijos (Dalma, Diego Sinagra, Giannina, Diego Fernando y Jana) que les ha desheredado.

"No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando", comienza el astro argentino, disculpándose de la derrota de su equipo con el Estudiantes. Continúa diciendo que no sabe lo que ha querido decir Gianinna con lo de que se estaba muriendo o lo que interpretará. "Yo sé que ahora, cuando uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo. Lo único que les digo a todos es que no les voy a dejar nada", les anuncia a sus hijos.

Maradona quiere donar todo lo que tiene para que sirva a otros cuando él muera. Algo que, por ahora, según él, no va a ocurrir. "Estoy muy sano, muy sano. Gracias", concluye el vídeo en el que se le ve notablemente hinchado y hablando de forma muy lenta.

La preocupación de Gianinna viene del conflicto que ella y su hermana Dalma, también hija de Claudia Villafañe, con la novia de su padre, Rocío Oliva, a la que culpan directamente del declive de su padre. Oliva se defendió hace unos días en un programa de la televisión argentina de las acusaciones de las dos jóvenes.

Tras el cumpleaños de Diego, el pasado 30 de octubre, en el que éste se habría emborrachado bastante como puede verse en unas imágenes que salieron a la luz, Rocío aclaró que ella no le da alcohol a nadie y que el 'Pelusa' "cumplió años y estaban sus amigos. Gente que no conozco, de Italia, de Venezuela, que vinieron exclusivamente para ese día. Yo no organicé la fiesta".

"Diego es dueño de su vida, él hace lo que quiere", aseguró Oliva, quien añadió que no le hace gracia escuchar que está drogado. "Si la hija dice eso, me tengo que defender. Si lo ven mal, que se preocupen en serio por su padre, que tomen el tema en serio y se queden con él todos los días. No que escriban algo en Instagram y listo", concluyó.

Así, el exjugador ha tomado una decisión similar a la del abuelo de Paris Hilton, Barron Hilton, fallecido hace unos meses. El magnate hotelero decidió no dejar nada a sus 15 nietos, entre los que está la polémica 'celebrity', ya que no estaba de acuerdo con su forma de vida y sus escándalos.