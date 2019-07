Meghan vuelve a ser una estrella del cine: su gran noche con un look de 6.500 €

Meghan Markle tuvo la pasada noche una de las citas más importantes desde que forma parte de la familia real británica. Como ya se sabe, la duquesa de Sussex tuvo que dejar su carrera como actriz para contraer matrimonio con el príncipe Harry, un sacrificio que no fue nada fácil, además de perder su libertad para opinar sobre todo tipo de temas, para votar en unas elecciones o para seguir escribiendo su blog. Por eso, este domingo pudo revivir algunos de esos momentos pasados gracias al evento por todo lo alto que tuvo lugar en Londres, donde se celebró el estreno europeo de la última superproducción de Disney, 'El Rey León' en versión real.

Harry y Meghan eran de los más esperados por los fans que se agolpaban en Leicester Square. Así, a su llegada no dudaron en firmar autógrafos y saludar al público, como estrellas de Hollywood. Un momento en el que pudimos ver de nuevo a Meghan radiante de felicidad y muy a gusto, reviviendo lo que era su vida hasta hace poco. Por eso, para tan importante evento para ella no dudó en estrenar un nuevo e imponente vestido valorado en 3.454 libras, cerca de 4.000 euros. Se trata de un vestido negro de corte midi con transparencias en mangas y escote firmado por el diseñador canadiense Jason Wu, uno de los favoritos de la ex primera dama Michelle Obama.

Combinó su traje con una cartera de mano de Gucci de más de 1.800 euros y unos salones de la firma Aquazurra de más de 700 euros. Es decir, un outfit con un coste de más de unos 6.500 euros, una cantidad que vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre los elevados gastos de los Sussex, sobre todo en el inmenso vestuario de Meghan -el de su embarazo se estima en más de medio millón de euros-. Por su parte, Harry acudió debidamente ataviado con un esmoquin negro.

Si bien esta ocasión era muy especial para ella, pues es la primera vez que tiene contacto directo con la que era su profesión desde que la dejó. Y, además, tenía un encuentro muy especial esa noche. Porque Harry y Meghan compartieron la velada nada menos que con la cantante Beyoncé, que pone su voz a la película, y su esposo, Jay-Z.

La duquesa y la estrella se dieron un tierno abrazo y ésta le felicitó por el nacimiento de su "hermoso" hijo Archie. Horas antes, Beyoncé había declarado su admiración por la pareja real, la cual acudió al evento debido a que, con el estreno de esta película, Disney ha lanzado la iniciativa 'Protect the Pride', para concienciar de la disminución de la población de leones en África, en la cual está involucrada la familia real británica, sobre todo los Sussex, que como ya se sabe son amantes de África y viajarán allí el próximo otoño.

Así, tuvimos la oportunidad de ver a Meghan y Beyoncé juntas, una imagen que hoy está dando la vuelta al mundo por su gran significado. Porque la cantante y actriz es una de las mujeres más poderosas del mundo y, junto a su esposo Jay-Z, mantienen una destacada posición política en Estados Unidos como defensores de los derechos de la población negra. Por ello, Beyoncé siempre ha expresado su admiración hacia Meghan y la importancia que tiene su puesto en la familia real británica par la comunidad afroamericana. De ahí ese tierno abrazo que deja a la vista la buena sintonía que hay entre ellas y que ha permitido a la duquesa volver a sentirse una estrella.