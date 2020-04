Meryl Streep se 'emborracha' y canta con sus amigas en honor a Stephen Sondheim

En plena pandemia, Meryl Streep se ha ganado el calor de las redes. Y es que a la oscarizada actriz no hay crisis que se le resista y, en mitad del confinamiento, se ha lanzado a interpretar una espontánea versión del tema 'The ladies who lunch' junto a sus amigas y compañeras de profesión Christine Baranski y Audra McDonald para rendir homenaje al célebre compositor de musicales Stephen Sondheim. Esta celebración online, donde las mujeres aparecen bebiendo ataviadas con albornoces blancos, y tuvo lugar este domingo para festejar su 90 aniversario -el pasado 22 de marzo- y los cincuenta del estreno de Company, el rompedor musical de Sondheim.

Las tres artistas han sorprendido al público. Desde sus hogares y vestidas con albornoces blancos, las tres cantan mientras beben vino y se divierten en pantalla, tal y como refleja el vídeo de su divertida actuación. A la gran Streep, muy sonriente y con gafas, incluso le da por beber directamente de la botella de whisky después de haberse preparado un cocktail.

El evento juntó a grandes figuras del mundo del teatro. Bajo el título 'Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration', se puede ver de manera gratuita a través de la página web broadway.com, además de su canal de YouTube.

”Todos estamos buscando algo grande”

Raúl Esparza, el presentador del evento, fue el protagonista en la nueva versión de “Company” que se presentó en 2006, así como en las exitosas producciones “Sunday in the Park With George” y “Merrily We Roll Again, ambas del Kennedy Center Sondheim Celebration. ”El mundo es un lugar duro y todos estamos buscando algo grande”, aseguró Esparza en un comunicado. “Pues bien, Sondheim es la grandeza personificada”, agregó.

Además de Streep y sus tres compañeras, han participado Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Donna Murphy, Kristin Chenoweth, Sutton Foster, Brian Stokes Mitchell, Kelli O’Hara, Aaron Tveit o Maria Friedman. También se han unido Iain Armitage, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Stephen Schwartz, Elizabeth Stanley, Chip Zien y Alexander Gemignani.