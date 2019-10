Mila, en shock con la repesca de Hugo Castejón: "Qué bien… No sé, bienvenido"

Jordi González pedía a Hugo Castejón, nada más conocer que sería uno de los posibles repescados, que entrara quién entrara en la sala de pruebas para recibirle, que lo recibiera bailando de la manera que él sólo sabe. Hugo aceptaba el reto, y así fue.

Mila Ximénez llegaba a pabellón y se encontraba con uno de sus mayores enemigos dentro del concurso. Y bailando. "Qué bien.No sé, bienvenido jajajaja", decía la Mila más seria de más últimas semanas. "Que… mira, ¿vas a dar mucho por ahí ahora cuando vuelvas?", continuaba Mila ya sentada e incrédula por la noticia que acaba de recibir. "Bueno, depende de cómo te portes tú conmigo", respondía el cantante.

Mila, además, confesaba que el shock era doble porque nadie se imaginaba esta situación: "Menuda sorpresa". La colaboradora añadí que se pensaba que le visitaría un familiar, un amigo… pero nunca que se reencontraría con uno de sus mayores enemigos. Además, contaba que, estando en el salón, había oído gritos y que se pensaba que la visita era de familiares y por eso estarían todos tan emocionados.

"Bueno, que puedes contar conmigo como compañero". Mila se reía y confesaba que no le importaba mucho verle, que pensaba que iba a ser peor. Además, lanzaba una lanza a favor del ex de Marta Sánchez: "No has humillado, no has atacado pasando líneas rojas… hay gente con la que me sentido más ridiculizada, y contigo no". La colaboradora intentaba así recibir a su posible nuevo compañero de la manera más agradable, e incluso confesaba que las cosas no estaban ya como antes de que él se fuera de la casa.