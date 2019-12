Mila recibe una visita sorpresa en GH VIP: "Esto sí que no me lo esperaba"

Las cuatro finalistas de GH VIP han recibido este jueves la visita que más esperaban, la de sus familiares más cercanos. Adara, Mila, Noemí y Alba apuran sus últimos días en Guadalix de la Sierra, la casa en la que han convivido durante los últimos 93 días. Durante la gala presentada por Jordi González, ha sido una de ellas la que se ha llevado la sorpresa más grande: Mila Ximénez.

Con cierta incertidumbre, la colaborado de ‘Sálvame’ esperaba la entrada de la persona que acudía a verla. Se trataba de su hija, Alba, que sorprendía con su presencia. Muy poco acostumbrada a las cámaras de televisión, la hila de Mila ha abrazado efusivamente a su madre, que no ha podido contener las lágrimas. "Mira con quién estas. Con tres personas que te quieren, que te están apoyando", la animaba.

A una semana de la gran final, Alba ha aprovechado el tiempo para dar palabras de aliento hacia su madre: "La que estás viviendo algo mágico eres tú. Nosotros seguimos igual". Visiblemente emocionada, la hija de la colaboradora ha alabado su concurso y ha destacado lo "muy orgullosa" que está por la evolución que ha vivido su madre dentro de GH VIP.

También los nietos de Mila le han querido mostrar su apoyo a través de unas imágenes que solo ella ha podido ver, aunque, a juzgar por sus lágrimas, han sido un regalo para ella. "Estoy encantada de que hayas venido. Te he conocido más que nunca", reconocía Alba a su madre que, tras despedirse de ella, ha confesado que "esta visita sí que no me la esperaba para nada".