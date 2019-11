Mila acusa a Hugo de agresión en GH VIP: "Quiero que revisen las imágenes"

Un día más, Hugo se ha visto envuelto en una acalorada discusión en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Si el pasado martes el ex de Marta Sánchez discutía acaloradamente con su ahora enemiga Adara, este jueves ha sido Mila Ximénez la que ha explotado contra él. Todo se iniciaba por una jugada de croquet, que forma parte de la prueba semanal.

Solo pido una cosa para la #GHVIPGala12: que sea Hugo el expulsado. Me gustan los concursantes que lo dan todo, pero Hugo está haciendo un juego sucio, provocando a otrxs para tener protagonismo. Esto no es esencia de ‘GH’.



VIP HUGO al 27050 | #GHVIP21N pic.twitter.com/y47DlMoQAQ — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 21 de noviembre de 2019

Hugo ha dado un toque a la pelota y esta ha salido disparada en dirección a Mila y ha aterrizado en su pie. La colaboradora de 'Sálvame' ha reaccionado inmediatamente: "Nada, ¡agresiones ni una! Se acabó el croquet, quiero hablar con el jefe de seguridad". En el camino al confesionario Mila ha asegurado a sus compañeros que Hugo la había agredido. "Agresiones ni una", gritaba.

Ya con el 'Súper', la concursante cargaba contra duramente contra Hugo: "No quiero jugar a ningún juego con este hombre donde haya un arma con la que me pueda agredir. No se puede divertir uno con este hombre. Es imposible. No puedo con él", aseguraba con lágrimas en los ojos. Su enfado iba a más y sus palabras iban subiendo de tono. “No se puede acosar 24 horas seguidas. ¡No puedo más! No quiero ni verle. Es agotador” continuaba afirmando.

Además, Mila ha hecho una petición al programa: "Yo juego, colaboro, disfruto, pero me ha dado un pelotazo con una bola. Quiero que revisen las imágenes". En la emisión en directo se han mostrado una y otra vez las imágenes del incidente y no han decidido intervenir ante las evidencias de que tan solo había sido un accidente.

Sin embargo, el mal ambiente y las discusiones continúan en la casa de Guadalix de la Sierra. Si Mila daba por finalizado el conflicto afirmando que "al final vamos a acabar como el Rosario de la Aurora", Adara afirmaba no poder aguantar más la convivencia con Hugo: ·Va a peor, cada vez más provocaciones, más indirectas". De esta manera, la paz en 'GH VIP' aún está por llegar.