Mireia Belmonte confirma su relación con Ángel Capel en una tierna fotografía

La nadadora Mireia Belmonte está en un gran momento de su vida, tanto profesional como personal. Tras hacerse con dos medallas en el pasado Meeting de Pardubice (República Checa), que le ha servido de preparatorio para el Mundial de julio en en Gwangju (Corea del Sur), la catalana está de nuevo en España para afrontar la recta final de su entrenamiento de cara a la cita. Unos días en los que también está aprovechando para disfrutar de quien le ha devuelto la alegría en el plano personal.

Porque tras dejárnoslo caer con pistas y mensajes en clave en las redes sociales, la nadadora y el ex de OT Ángel Capel han confirmado su noviazgo, también por estos canales. Hace unas semanas empezaron a surgir los rumores a tenor de los comentarios que se dejaban en sus respectivas cuentas en Instagram. Si bien no ha sido hasta este domingo cuando han decidido dar el paso y compartir su primera foto juntos.

En la imagen se les puede ver a los dos en una playa, de la que no se conoce la ubicación, con su mascota, un perrito que coge Mireia en brazos. Aunque no están abrazados ni de la mano, no hace falta que lo hagan, pues es evidente lo que quieren comunicar con esta fotografía. Ambos la han compartido en sus respectivas cuentas, aunque cada uno ha puesto una frase distinta.

"La felicidad frecuentemente se cuela por una puerta que no sabias que estaba abierta", escribió Mireia citando al escritor ohn Barrymore, mientras que Ángel puso "A ti, por ser incondicionalmente el camino a unos nuevos pasos", una cita propia con la que ha querido dar las gracias a la nadadora por ser la causa de su nueva felicidad.

De este modo, la pareja inicia una nueva vida en común con mucha ilusión, pues ambos se encuentran en un momento óptimo en sus carreras. Mientras Mireia se prepara para batir nuevos récords en el Mundial y en los Juegos Olímpicos del año que viene en Tokio, Ángel es una de las estrellas de los shows musicales del parque Port Aventura, un trabajo que compagina con su carrera musical como solista. Desde que salió de la Academia de OT como uno de los favoritos, el de Almería no ha dejado de grabar discos y de dar conciertos. Ahora, su nombre vuelve a resurgir, pero esta vez gracias al amor.