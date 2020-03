Motos confiesa en 'El Hormiguero' que sufre ansiedad: "Es algo muy personal"

Los programas de televisión se están viendo afectados durante estos días por la crisis del coronavirus. Este también es el caso de ‘El Hormiguero’, que este miércoles comenzaba su emisión mostrando los asientos del público completamente vacíos. "Como veis, hoy no hay público", explicaba Pablo Motos mostrando la 'cara b' del plató. "Es todo como muy raro", comentaba el presentador. Como en días anteriores de esta semana, Motos no podía comenzar el programa sin hacer referencia al tema estrella que preocupa a la población.

En relación a la ausencia de público, el presentador confesaba su sensación de extrañeza: "Os confieso que me resulta bastante raro. Desde hace 14 años siempre ha habido público y es la primera vez que me enfrento a un programa así". Con el gesto serio, Motos reflexionaba sobre el miedo ya que "nos estamos enfrentando a algo desconocido como el coronavirus". Tras estas palabras, el presentador se dirigía a cámara para hacer una confesión: "Siempre antes de salir tengo miedo".

Pablo Motos se sinceraba sobre un tema que nunca antes había comentado: "El miedo hay momentos en los que me paraliza y me deja medio en blanco. Me ha pasado muchas noches antes de salir aquí". Reflexionado sobre esta sensación, el presentador explicaba que "una de las razones más importantes del miedo es porque nuestro cerebro está preparado para sobrevivir". "El diseño de nuestro cerebro sigue siendo el mismo y sigue funcionando igual que la época de las cavernas. Nuestro cerebro imagina lo peor y lo vivimos como si fuera una realidad, pero no lo es", explicaba.

Precisamente, Motos relacionaba el miedo con la realidad actual de la población respecto al coronavirus. "El miedo solo es un pensamiento. Ahora es normal tener miedo, las cosas están pasando muy deprisa. El coronavirus es invisible, no sabes si está cerca, no sabes cómo defenderte. Pero hay que ser valientes", comentaba el presentador. A continuación, revelaba el truco que usa para vencer el miedo: "Intento crear armonía a mi alrededor, bailando, cantando…". Además de este truco, revelaba otra técnica para vender la sensación de miedo: “Aprender a respirar. Hay una respiración llamada antipánico. Se coge y se suelta el aire por la nariz. Se coge durante cinco segundos, aguantar otros cinco, y soltarlo durante unos siete u ocho segundos”.

"Cuando tienes ansiedad respiras mal, por la boca, sueltas el aire muy mal. Eso hace que dentro del cuerpo tengas más dióxido de carbono de la cuenta. Esa sensación es la que te hace sentir ese problema de ansiedad", explicaba Motos, que confesaba que esta es "es algo muy personal". “A mí me sirve y espero que le sirva a alguien más”, sentenciaba. Así, daba paso a las invitadas de la noche: las Twin Melody. Aitana y Paula, las mellizas que cuentan con más de 12 millones de seguidores en Tik Tok, visitaban 'El Hormiguero' para presentar su libro, 'Momentos soña2', y su disco, titulado 'Twin Melody'.