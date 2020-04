Pablo Motos, avergonzado ante un vídeo de su pasado: "¡Quita eso!". 

'El Hormiguero' comenzaba la semana "con movimiento". Pablo Motos explicaba que, debido al confinamiento por la crisis del coronavirus, la gente se mueve menos. El presentador animaba a los espectadores a tomar la iniciativa por el deporte, aunque con una advertencia: "Tienes que moverte sin lesionarte". Según el valenciano, "hay que empezar poco a poco". E iba más allá. "Os voy a demostrar lo débiles que nos hemos vuelto por no movernos", comentaba Motos instantes antes de llevar a la práctica algunos ejercicios de estiramiento.

Ya en la mesa del programa, el presentador comentaba con Marron, Luis Piedrahita y el Monaguillo la actualidad del día, que pasaba por el comentado permiso del Gobierno a los menores de 14 años desde el pasado domingo. Motos opinaba sobre las imágenes de aglomeraciones en algunos parques de España, en los que se podía ver a los padres e hijos infringiendo la distancia de seguridad. "Como sigamos así, este verano, en vez de segunda residencia, habrá que comprarse un ventilador", aseguraba el presentador en referencia a las imprudencias de la desescalada.

Tras estos comentarios, 'El Hormiguero' conectaba en directo con Florentino Fernández. El cómico, confinado en su casa, bromeaba asegurando que ha adelgazado "dos lonchas, unos 400 gramos". Además, mostraba algunos de los postres que ha cocinado estos últimos días, como galletas con chocolate o un bizcocho. "Tiene mérito adelgazar 400 gramos con eso", afirmaba Pablo Motos entre risas. Con su particular sentido del humor, Florentino mostraba que, aunque vestía una camisa, en la parte inferior no llevaba pantalones, tan solo unos calzoncillos.

"Siempre dices que tienes unas imágenes mías", preguntaba el presentador al humorista, que no tardaba en responder. Florentino Fernández sorprendía a los colaboradores y al mismo Pablo Motos con unas imágenes "de hace unos cuantos años". Se podía ver a un joven Pablo Motos, sin barba y con menos pelo. "¡Quita eso!", respondía el presentador, que no paraba de reír. Motos se mostraba algo avergonzado por las imágenes: "Si lo llego a saber, no lo pones". Aún así, el presentador aseguraba que "tengo más pelo ahora. Soy el único viejo al que le ha crecido".