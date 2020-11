Pablo Motos, dispuesto a fulminar el 'reality' más importante de Telecinco

‘El Hormiguero’ empezaba la semana con una “gran dosis de humor” con la visita de Pablo Chiapella. El actor visitaba el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo: 'La Farmacia 2.0'. "Voy a llorar, ¿cuántas veces he venido a tu programa?", comentaba el invitado nada más sentarse junto al presentador. Y es que, como comprobaba Motos, había pronunciado mal su apellido. “Yo soy de Albacete, pero mi abuelo era italiano”, afirmaba Chiapella.

En ‘La Farmacia 2.0’ el actor comparte escenario con Tina Lara y Fran Pati. Al margen de este proyecto, el invitado aseguraba que actualmente tiene en mente un nuevo proyecto: “Estoy preparando un programa nuevo que me he inventado y estoy buscando a alguien muy inteligente que lo quiera hacer. Y no quiero mirar a nadie…”. Así, Chiapella lanzaba una directa muy directa al presentador. “He venido a venderte un programa nuevo. Se llama ‘La casa rosa’. Me falta pagar el resto del programa y ahí entrarías tú”, afirmaba el actor.

Así sorprendía Pablo Chiapella a su tocayo, que se interesaba por la idea que el actor tiene en mente. “La idea es construir una casa en el camión e irnos al monte a vivir al límite. Vamos a ser mejores que Calleja y 'Supervivientes", respondía el invitado. Según explicaba el de Albacete, "va a ser un poco grabada como ‘The office’. Vamos a hacer paellas extremas, vamos a dormir en la intemperie, a intentar cazar". Tras el intento de Chiapella por vender su idea al presentador, llegaba el turno del presentador. Motos, finalmente, daba su brazo a torcer: “Tráeme un piloto de 15 minutos y, si me gusta, te digo que sí”.

Tras la respuesta de Pablo Motos, el invitado bromeaba: “Espera que me está llamando Vasile”. Así, los dos pactaban un acuerdo laboral en directo. Al margen del proyecto, Chiapella animaba a la audiencia a acudir al teatro para ver ‘La Farmacia 2.0’. Se trata, según contaba el protagonista, de “un show con tres monologuistas”, un espectáculo en el que “la gente se lo pasa muy bien”. El actor confesaba que el coronavirus ha trastocado sus proyectos profesionales, aún así, se ha atrevido a continuar con su espectáculo teatral.