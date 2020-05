Pablo Motos ataca a Sánchez por su "falta de respeto hacia todas las victimas"

Pablo Motos comentaba este martes en ‘El Hormiguero’ que “es posible que examinando nuestras manos se pueda saber qué es lo que nos puede ocurrir hasta dentro de 25 años”. Con esta reflexión el presentador analizaba un estudio según el cual “hay gente que envejece sin enfermar”. Motos explicaba que “la fuerza en las manos predice el riesgo de enfermedad cardiovascular”. Por ello, aconsejaba a la audiencia “comprar una pelota de béisbol o tenis” para apretarla cada vez que se pueda. “Lo ideal es que aprietes 10 minutos al día”, aseguraba.

El valenciano también aconsejaba colgar el peso del cuerpo “porque coges fuerza en las manos y estiras la espalda”. Motos justificaba este comentario: “Está comprobado que el equilibro es una de las habilidades que más se deteriora con la edad”. Según aseguraba, “estar en equilibrio es buenísimo para la salud”. Como resumen, Motos lanzaba una conclusión: “La idea es que no te dejes dominar por los prejuicios de la edad biológica. El envejecimiento no se puede evitar, pero se puede frenar”.

Tras esta reflexión, Pablo Motos comentaba con Cristina Pardo la actualidad política. “Ahora podemos salir, pero…”, comentaba sobre la desescalada del confinamiento. El presentador confesaba que siento cierto temor a salir de casa como lo hacía hace unos meses. “Ahora me da respeto”, respondía también Cristina Pardo. A continuación, los dos analizan la noticia del despido de De los Cobos por parte de Grande-Marlaska. “¿Cuál es el motivo real?”, preguntaba el presentador. Pardo se lo contaba “sin opinión”.

“¿No te parecen demasiadas coincidencias?”, cuestionaba Motos sobre este asunto. “Lo que me ha llamado la atención es que Grande-Marlaska hubiera salido y hubiera dicho que me ofende que diga que yo he violentado a un juez”, afirmaba Pardo. Motos aseguraba que “estamos en una situación difícil” en la que “hay 31 o 41 denuncias contra el Gobierno”. Según aseguraba, Sánchez está recibiendo muchas críticas por su gestión y, algunas de ellas, incluso han acabado en denuncias legales. “No me extraña que la gente se sienta dolida”, respondía Pardo.

Tras el asunto de Grande-Marlaska, Pablo Motos pasaba a comentar el cambio en el Gobierno sobre el método de contar las víctimas mortales: “Esto ha sido un caos. Que de repente haya 2000 muertos menos…”. Para el presentador, este cambio “es una falta de respeto hacia todas las victimas y sus familias”. “Si está mal contado, está mal contado, pero no quites 2000 de un día para otro”, opinaba. Además, criticaba que Pedro Sánchez “el lunes pasado estaba pidiendo un mes de prórroga de sistema de alarma y esta semana está diciendo que planifiquemos las vacaciones”.