Pedroche responde en 'El Hormiguero' a las críticas al vestido de las Campanadas

'El Hormiguero' volvía este martes de sus vacaciones de Navidad. El primer programa de 2020 contaba con Carmina Barrios como invitada, que acudía a presentar su nueva película, 'El silencio del pantano'. Tras una divertida entrevista a la actriz, Pablo Motos daba la bienvenida a Cristina Pedroche en su primera intervención tras las comentadas Campanadas que la presentadora protagonizó en Antena 3 junto a Alberto Chicote.

Motos felicitaba a Pedroche por los datos de audiencia obtenidos en la última noche del 2019. "Conseguisteis casi un empate técnico con La 1", comentaba el presentador a la colaboradora, que afirmaba que "poco a poco la tradición va cambiando". También Carmina se sumaba a la felicitación y reconocía que también siguió las Campanadas de Antena 3. "Lo importante es que a la gente le gustó", confesaba Pedroche.

No podían faltar los comentarios sobre el comentado vestido que la presentadora lució en las Campanadas. "Tenía tantas ganas de enseñarlo y compartir mi secreto con todos", afirmaba. Sobre el proceso de creación del traje, Pedroche desvelaba que "estaba hecho con moldes sobre mi cuerpo. Es una escultura de fibra de vidrio reciclado con pan de oro".

Aunque Pedroche confiesa que "cómodo no era", califica el vestido como "espectacular". "Empezamos a ponerlo a las diez de la noche y estuve una hora y pico sin poder hacer pis ni nada", explicaba. Un año más, su vestuario desató los comentarios, buenos y malos, de las redes sociales. "Me quedo con los memes", afirmaba. Uno de los más virales ha sido el que compara su vestido con el de C-3PO, personaje de la saga de ‘Star Wars’. Aunque explicaba que le ha hecho gracias, confesaba que no ha visto la película. "Si me decís que es buena, la veo", bromeaba.