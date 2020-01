Tras una noche de intensas lluvias, Málaga se prepara para acoger esta noche la 34 edición de los Premios Goya y lo hace con una gran incógnita: ¿recogerá Pepa Flores su Goya de Honor? La Academia del Cine, consultada por la agencia Efe, sigue sin confirmar si asistirá o no a la gala y la invisibilidad pública en la que de forma expresa vive la que fuera mito infantil del cine y la canción impide saber si aparecerá o no por el Palacio de los Deportes Martín Carpena, donde se celebrará la gala.

La última vez que se la vio en un acto público fue en un concierto de su hija Celia Flores, en diciembre de 2016, en el Teatro Cervantes. Apareció por sorpresa en el escenario para cantar a dúo uno de sus temas míticos, "Tómbola". Eso es lo que muchos malagueños esperan para esta noche, que se suba directamente al escenario para recoger un premio que reconoce una larga carrera, que comenzó de niña y continuó como adulta hasta que en 1985, con tan solo 37 años, decidió retirarse del mundo artístico.

Desde entonces ha vivido una vida muy discreta, en su Málaga natal, donde hoy sus conciudadanos se dividen entre los que consideran que debe acudir a la gala y lo que respetarían que no lo hiciera. Los más mayores, los que vivieron en directo su etapa de esplendor, verían casi como un desprecio que Pepa Flores no se dejara ver por el Martín Carpena. "Málaga no se lo perdonaría", aseguran algunos malagueños a Efe.

Mientras que los más jóvenes creen que tiene el derecho de decidir qué hacer con su vida. "Se lo llevamos a casa, le pegamos al timbre y se lo dejamos allí. No es ninguna ofensa. Si estuviera todo el día en la tele, sería otra cosa, pero no lo hace", señala un joven con gracia. En cualquier caso, la Academia de Cine ha preparado una gala que le rinde homenaje y que contará con la actuación de su hija Celia y de Amaia, interpretando algunas de sus canciones.

Aparezca o no esta noche, lo que está claro es que Pepa Flores está siendo la protagonista mediática de la edición y que si finalmente se sube al escenario para recoger su Goya, ese momento pasará a la historia de los premios. Lo que parece más difícil es que, si asiste, Pepa Flores pase por la alfombra roja de la gala, por la que desfilarán los nominados e invitados que llenarán el Martín Carpena, reconvertido de palacio de deportes en escenario de lujo.

Desde Penélope Cruz a Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Belén Cuesta o Antonio de la Torre, la alfombra será un desfile de estrellas nominadas en alguna categoría. Además, participarán entregando premios Ángela Molina, Marisa Paredes, Maribel Verdú, el pianista James Rhodes o el exfutbolista Carles Puyol, entre otros.

Todo está ya preparado para la celebración y la enorme tormenta que ha caído sobre Málaga no ha afectado al Martín Carpena, como han confirmado a Efe las mismas fuentes de la academia. Pero más allá de los premios, Málaga sigue con atención la evolución del temporal que afecta a la zona y que en los últimos días ha dejado estampas inusuales por la nieve, la lluvia y el granizo.

La Academia de cine y los cineastas españoles han mandado "su apoyo y solidaridad a los afectados por las inundaciones que estos días se han producido en #Málaga y en todo el litoral mediterráneo", desde su cuenta de Twitter. En pocas horas y si el tiempo da un respiro, la atención se centrará en el cine y sus estrellas.