Rajoy carga en 'El Hormiguero' contra Carles Puigdemont: "No tuvo coraje"

'El Hormiguero' recibía este martes por primera vez a un expresidente del Gobierno: Mariano Rajoy. Su labor como presidente, la moción de censura que acabó con su mandato, su vida actual y otros asuntos han sido los temas de los que ha hablado en esta entre vista. "A veces, en política hay que tomar decisiones duras, difíciles, desagradables", comentaba desde su experiencia, aunque destaca que "haber sido presidente del Gobierno de España es lo más grande".

El ahora registrador de la propiedad le ha lanzado algún dardo al actual presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Además de afirmar que a Sánchez "le habría ido mejor con mi colchón" en la Moncloa, Rajoy también ha querido valorar el gobierno nacido tras la moción de censura: "Era un gobierno que no iba a gobernar". "No hizo nada, ni un presupuesto, ni una reforma. Es una pésima experiencia", recalcaba.

Sobre la situación actual de la política, el gallego se ha pronunciado con rotundidad. Se muestra en contra del ‘Gobierno Frankenstein’ de Pedro Sánchez con Podemos, ERC y otros grupos parlamentarios: "Me gustaría que no saliera adelante. Creo que es malo para España". El conflicto catalán también se ha planteado sobre la mesa. Ha explicado que "no se puede gobernar con un partido que solo le interesa una parte de España. Es un disparate", en clara referencia al partido liderado por Gabriel Rufián.

También ha tenido palabras para otro de los partidos políticos del panorama actual: VOX. Sobre la formación liderada por Santiago Abascal, el expresidente opina que "es un partido con el que puedo coincidir porque defienden la unidad de España". Aunque recalca su pertenencia al Partido Popular, reconoce que está “a favor de todo aquel que esté a favor de la unidad de España”.

Cuestionado por Pablo Motos sobre la situación política de Cataluña, Rajoy ha recordado el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 como "una pantomima". "No se daba ninguna de las condiciones", comentaba sobre este momento político que marcó su gobierno. "¿Qué falló en la fuga de Puigdemont?", preguntaba Pablo Motos en línea con este asunto. "No había ninguna orden de un juez en aquel momento", contestaba el expresidente, que también ha asegurado que Puigdemont "no tuvo coraje" para defender su modelo político ante la Justicia. "Si crees en algo, defiéndelo. Al menos los que están en la cárcel tuvieron la gallardía de defender sus ideas ante el Tribunal", concluía.