Rocío Flores ficha por Ana Rosa en mitad las polémica verdad de su madre

Desde que se emitió el primer episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' se ha hablado mucho de cuándo hablará su hija Rocío Flores para contar su versión y su verdad, puesto que lo que está contando Rocío Carrasco es la suya. Un testimonio cargado de pruebas médicas, informes psicosociales, sentencias, autos... que está dejando al descubierto la historia que ha contado en los medios de comunicación su expareja, Antonio David.

Según ha publicado la revista Lecturas en exclusiva, Rocío Flores se sentará en 'El programa de Ana Rosa' para hablar de lo que ha sucedido en 'Supervivientes 2021'. A la espera de si hace alguna mención a todo lo que se está conociendo de su madre, se trata del regreso de Rocío Flores en estos momentos en los que no se habla de otro asunto que no sea el conflicto familiar que tiene con su madre. Lejos de intentar arreglar sus diferencias, parece que la joven solo irá a defender a Olga Moreno, algo que no sabemos cómo sentará a su madre.

Olga Moreno es una de las concursantes estrellas de esta edición de 'Supervivientes 2021' y ya en esta primera gala nos ha dejado titulares con las que muestra su postura acerca del documental de Rocío Carrasco y del testimonio que se está vertiendo en televisión sobre su marido. Como deseo principal para cuando salga del concurso, Olga ha pedido: "Que mi familia sigamos unidos y felices igual que lo hemos sido hasta el día de hoy". Un deseo en el que no solamente está presenta la hija que tiene con Antonio David, si no también Rocío y David Flores.