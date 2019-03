¿Cobra Rosalía medio millón de euros por concierto? La polémica sobre la cantante

La cantante Rosalía es uno de los grandes personajes de la actualidad en España sin lugar a dudas. Desde hace alrededor de un año, la catalana se ha convertido en una de las mayores estrellas de nuestra música y no hay casi día en el que no se hable de ella, bien sea por sus impresionantes actuaciones, por los premios que cosecha, por su última colaboración o por sus declaraciones. No obstante, el pasado fin de semana la tormenta mediática se ha desatado por algo muy diferente que no ha gustado nada a la cantante.

Porque el pasado viernes, el alcalde de Valladolid puso un comentario en Twitter que ha salido ya en prácticamente todas partes, ya que desvelaba el caché de la cantante más solicitada del momento. Al menos, según él. El viernes 22 de marzo, Óscar Puente anunciaba desde su cuenta en la red social que Gloria Geynor sería una de las estrellas del cartel de conciertos de las fiestas de la ciudad, y los usuarios empezaron a preguntarle por el resto de artistas, entre las que apareció Rosalía. Y sin ningún tipo de problema, Puente contestó que por 500.000 euros era imposible contratarla.

Pide 500.000 €. Tú me dirás. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 22 de marzo de 2019

Este comentario, que está en un hilo con más de 100, pronto se convirtió en 'trending topic', pues la cantante se hizo eco de él y no dudó en salir a desmentirlo a través también de Twitter. Según la propia Rosalía, es totalmente falso que pidiera eso por su show, a pesar de que "no es sencillo y somos muchas personas trabajando para que sea increíble". No obstante, la cifra real estaría muy lejos del medio millón de euros.

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad. — R O S A L Í A (@rosaliavt) 23 de marzo de 2019

Como era de esperar, toda la polémica saltó a los medios, sobre todo la contestación de la cantante, que fue resaltada la mayoría, lo que provocó que el alcalde diera la réplica, primero por Twitter y después en televisión. Según escribió en la red social, y el domingo corroboró en el programa de Telecinco 'Socialité', hablaron con su agente para contratarla y, después de tenerles dos meses esperando, les dijo que solo empezarían a hablar "a partir de 500.000 euros", cantidad que el consistorio no puede pagar.

Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando,que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha. https://t.co/aszMTqGvxu — Oscar Puente (@oscar_puente_) 23 de marzo de 2019

Además, Puente reveló que ya el pasado año, "cuando pedía 45.000 euros por su concierto", no pudieron contar con ella "porque no tenía fechas disponibles". Por lo tanto, Valladolid tendría una espinita clavada con Rosalía, ya que es su objeto de deseo inalcanzable. En cualquier caso, el alcalde ha querido aclarar que él no critica la cantidad que le solicitaron ni le parece que sea alta o baja, simplemente ha querido responder con la "absoluta verdad" a los ciudadanos.

Por último y por zanjar esta polémica, no decimos que el cache de @rosaliavt sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo. Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 23 de marzo de 2019

Si bien la polémica está servida, porque Rosalía y su agente siguen negando tales cifras, las cuales estarían a día de hoy fuera del alcance de la mayoría de ciudades españolas. Sea o no cierta esta cantidad, hay que recordar que se trata de la artista del momento con la que todos quieren trabajar -hasta Almodóvar ha contado con ella en su nueva película, 'Dolor y Gloria'- y que tiene en su haber ya dos premios Grammy.

El mismo caché que Adele, Kate Perry, Justin Bieber...

Por el momento, la duda acerca del caché de Rosalía continúa, ya que, como es evidente, la artista no ha dado ninguna cifra. Pero, de ser cierto la que ha contado el alcalde de Valladolid, se trataría de una cantidad que pone a la catalana al nivel de algunos de los artistas más reputados y populares del mundo.

Porque estaría cobrando lo mismo que estrellas como Adele, Katy Perry o Justin Bieber por show, según los medios estadounidenses, y se queda cerca de Lady Gaga -ganadora de un Oscar recientemente- o los Coldplay, que se embolsan por concierto más de 600.000 euros. Ya pasando 'al club del millón', nos encontramos a Bon Jovi, Madonna o Bruce Springsteen.

Pero por el momento no hay nadie que siga el ritmo que marcan los Rolling Stones, los cuales piden unos 5 millones de euros por actuación, un caché que se pueden permitir muy pocos, aunque quienes lo hagan saben que lo van a recuperar, porque este grupo todavía a día de hoy llena estadios de todo el mundo.