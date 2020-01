Sergio Ramos recurre los 250.000 euros de multa por la tala de árboles en su casa

Sergio Ramos no se rinde, a pesar del escándalo. El capitán blanco ha decidido recurrir la multa por lo contencioso-administrativos que le impuso el ayuntamiento de Alcobendas hace ahora justo un año por talar los árboles centenarios de su nueva mansión en La Moraleja. A la sociedad que gestiona la propiedad, Aguileña de Inversiones S.L., le impusieron el pago de 250.000 euros, una sanción que se originó por la queja de los vecinos que durante dos años documentaron la tala. Se trata de una infracción muy grave de la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

El asunto venía de lejos. La Junta de Gobierno Local, en su sesión del 29 de enero de 2019, acordó el inicio del procedimiento sancionador a esta empresa que desde finales de 2017 ha realizado diversas talas no autorizadas en una parcela situada en La Moraleja. Se habla de entre 60 y 90 árboles de diferentes especies (pinos, chopos, encinas y olivos), muchos de ellos de gran tamaño, como ha señalado el Gobierno municipal, y se puede apreciar, a simple vista, en una imagen antigua de Google Maps. Hay que recordar que La Moraleja era un antiguo coto de caza de Carlos III y en esencia siempre ha sido un bosque.

Casa de Sergio Ramos en Alcobendas, donde se aprecia la tala masiva. / Google Maps

La multa, suspendida cautelarmente

Se condenó a la empresa de Ramos a reponer el arbolado poniendo a disposición del Ayuntamiento los árboles para su plantación en las zonas verdes que los servicios municipales determinen al respecto, según se ha acordado. Pero de momento, la casa sigue en obras y el arbolado no se ha repuesto, según testigos oculares. La razón es que, tras recurrir Ramos la sanción en vía contencioso-administrativa, se ha concedido -como es normativo- la suspensión cautelar de la misma.

Este recurso es el 'plan b' de los asesores legales de Ramos. El pasado otoño intentaron un recurso en un pleno extraordinario que fue rechazado por unanimidad por todas las fuerzas políticas de Alcobendas. Su opción entonces era acatar la sanción, impuesta por el ayuntamiento del socialista Sánchez Acera, o seguir pleiteando. Y Ramos optó por interponer el recurso. Que no fue el primero del pasado mes de octubre. En esa misma fecha, Ramos interpuso otro en el que cuestiona la decisión de Hacienda, que lo ha condenado a pagar un millón de euros.

Eso sí, Ramos no ha ha utilizado sociedades radicadas en paraísos fiscales ni testaferros para cobrar sus derechos de imagen, ya que su sociedad (Sermos 32, matriz de Aguileña de Inversiones) siempre ha estado radicada en España, concretamente en la madrileña calle Alcalá. Por tanto, los problemas de Ramos con Hacienda no serán resueltos por la vía penal. El central de Real Madrid se enfrenta sólo a una reclamación administrativa.

Parcela previa a la tala de árboles en La Moraleja, Alcobendas. / Google Maps

El fisco levantó un acta al también capitán de la selección española de fútbol correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en la que concluye que utilizó una sociedad de su propiedad, Sermos 32, S.L., radicada en España, para ceder a la misma sus ingresos publicitarios y pagar menos impuestos de manera irregular. Del 45% correspondiente del IRPF, al 25% que abonó como sociedad.

"Estoy al corriente de todas mis obligaciones con la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria me notificó una liquidación diferente de la declarada por mí en el periodo 2012-2014 tras cambiar el criterio que la propia Administración me había indicado en años anteriores, liquidación que he satisfecho íntegramente", afirmó el futbolistas. Decir también que este medio se ha puesto en contacto con la asistencia letrada del capitán blanco sin éxito para conocer los argumentos jurídicos del recurso.

La casa que fue de Alfonso Escámez

Aunque le esté dando más de un quebradero de cabeza, Sergio Ramos ha apostado fuerte por La Moraleja, en Alcobendas. Allí reside con sus tres hijos y su mujer Pilar Rubio, embarazada de un cuarto, de alquiler en la casa que ocupó en su día Cristiano Ronaldo, mientras se hacía su casa en la finca. Ramos reside de alquiler, pero ha comprado dos casas que reforma al unísono. La propiedad motivo de la sanción de 250.000 euros perteneció en su día al banquero Alfonso Escámez; de hecho, el ejecutivo falleció en esta casa en mayo de 2010 y luego fue trasladado a Águilas, su localidad natal en Murcia.

La sociedad que administra el inmueble se llama Aguileña de Inversiones porque el ex presidente del Banco Central era marqués de Águilas y la firma mercantil hace referencia al título. Por cierto, no sería correcto afirmar que Sergio Ramos es el primero que ha llevado a Aguileña de Inversiones a los tribunales. A la muerte de Escámez, uno de sus herederos reclamó sin éxito ante el Tribunal de Justicia de Madrid la liquidación que había hecho la Dirección General de Tributos respecto a joyas y objetos personales del banquero valorados en más de 100.000 euros que estaban en la mansión de La Moraleja.

En el caso de Ramos, además hay una segunda propiedad -situada a escasos 500 metros de la que fue del decano de los banqueros españoles- que Ramos adquirió, a través de Sermos 32 S.L. directamente en un proceso de subasta pública. El segundo inmueble, de unos dos mil metros de parcela, era procedente de una ejecución hipotecaria a un famoso rejoneador octogenario y una mujer rusa. En este segundo caso, Ramos pagó 1,5 millones por una parcela tasada en tres. Ahora la duda está en cuál de las dos casas vivirá Ramos y su prole cuando su mujer Pilar Rubio dé a luz, ya que las dos obras están muy adelantadas.