Sesderma, el 'milagro' de las cremas españolas, ficha a Georgina Rodríguez

Sesderma es una firma española que quizá a muchos ni les suene. Y eso de que en sus 30 años de historia se ha posicionado como un referente en el extranjero en el ámbito de la dermocosmética, siendo una de las firmas más aclamadas en el continente asiático, por ejemplo en China, donde ha celebrado este trigésimo aniversario con sus nuevos embajadores, dos de los personajes con más popularidad tanto en Asia como en Occidente.

Y es que en Europa, la marca ha escogido a una de las mujeres que más visibilidad tiene tanto en redes sociales -le avalan casi 14 millones de seguidores- y en el mundo de la crónica social y el deporte, pues se trata de Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano Ronaldo es, además, española, por lo que Sesderma no ha podido elegir una musa mejor, pues al igual que la propia marca, es 'made in Spain' pero con mucha popularidad en el extranjero.

Hace unos días, la joven, mamá de Alana Martina de casi dos años y de los tres hijos que tiene el astro del balón por gestación subrogada, viajó a Shanghái para celebrar el cumpleaños del laboratorio y, a la vez, presentar al embajador en China, el cantante y actor Ma Tian Yu, uno de los jóvenes más famosos del gigante asiático. Allí, Georgina fue la gran estrella del evento y pudo conocer de primera mano las novedades de Sesderma y los productos que enloquecen a los asiáticos y les hacen tener ese cutis impecable que tanto envidiamos en Europa.

Para la gran gala en Shaghái, Georgina lució un imponente vestido en gris perla de terciopelo con escote en forma de corazón y una abertura en la pierna con el que estaba espectacular. Además, llevó joyas de la firma Chopard, una de las más prestigiosas con las que también colabora.

De este modo, la exbailarina da un paso más en su carrera como modelo e influencer. Desde que empezase con Cristiano, su vida dio un giro de 360º, si bien ella tuvo muy claro desde el principio que no quería ser definida como 'la novia de...', sino tener su propia carrera. La de Jaca fue bailarina profesional toda su vida, pero las lesiones le apartaron de la danza y se centró en el modelaje, algo que compaginaba con el puesto de dependienta en varias tiendas de lujo.

Ahora, una vez que ha sido mamá y su vida familiar se ha asentado, las propuestas profesionales no paran de lloverle. Porque Sesderma es la última enseña en un unirse a las que ya trabajan con Georgina, como Yamamay, de lencería, con la que ha rodado la última campaña, Alo Yoga, o Pretty Little Thing, firma de moda británica. Igualmente, colabora con otras de belleza y maquillaje, lo que muestra su potencial para vender productos.

Pero aquí no queda todo. Georgina también trabaja con Cristiano en las diferentes empresas y negocios que el luso tiene en marcha. De hecho, ella es quien se ocupa de la clínica de trasplantes capilares que la pareja abrió en Madrid hace unos meses con el Grupo Insparya. Como contó en exclusiva La Información, el futbolista ha nombrado a su chica administrador mancomunado de la sociedad. Por ello, la joven viaja a menudo a España para ocuparse del negocio de primera mano.

Sesderma, las cremas 'milagro' que enloquecen a los asiáticos



Sesderma es el mejor ejemplo de cómo el 'made in Spain' está triunfando fuera de nuestras fronteras gracias al 'know how' implementado aquí. Este laboratorio fue puesto en marcha por le doctor Gabriel Serrano en 1989 en Valencia. Ahora, se trata de un grupo que abarca su línea de productos cosméticos, una clínica de medicina estética, centros de bienestar y cuidados y hasta una marca de ropa.

El doctor Gabriel sigue al frente de todo como presidente, si bien ahora también le acompañan sus hijos Gabriel y Juan Manuel, como vicepresidente y CEO, respectivamente. Su lema es 'listening to your sking', 'escuchando tu piel', lo que significa que su objetivo es centrarse en lo que cada tipo requiere para darle la solución idónea. Además, utilizan ingredientes naturales desde sus inicios, consiguiendo fórmulas que enamoran tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Así, el grupo obtuvo unos ingresos de 55,6 millones de euros el pasado año, con cerca de 6 millones de beneficio y un activo de 64 millones. Unas cifras en aumento, ya que solo un año antes -en 2017-, había facturado 39 millones. En cuanto a la línea de cremas, Mediderma, sus ingresos fueron de 7,3 millones, también una subida respecto a los 6,3 millones de 2017, y además redujo sus pérdidas desde los 440.000 euros hasta 118.000.

Un factor de este crecimiento tan acusado de las ventas es el furor que tiene la cosmética española en Asia. Marcas como Sesderma, cuyos precios se sitúan en un rango medio y tienen una buena correlación calidad/precio, son de las más buscadas por los clientes. Y es que para la cosmética española es Asia el continente a conquistar por ser el que más potencial de crecimiento tiene. De ahí que la firma valenciana eligiera Shanghái para presentar allí las nuevas líneas Atopises y Mistology, que son de las que más gustan en China. Además, ya tiene allí su propia filial, un desembarco de la mano la espectacular Georgina que supone un hito para la 'marca España'.