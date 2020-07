Fani y Christofer protagonizaban este domingo una gran discusión durante el debate de ‘La casa fuerte’. Sonsoles Ónega contaba "la gran bronca" de la pareja, motivada porque Christofer se mostraba en contra de que su novia se meta "en todos los líos" del programa. "Tú no eres así", aseguraba el concursante, que confesaba que está "harto" de ver a Fani en medio de todos los conflictos de la casa.

El enfado entre los dos no para, al contrario, iba más allá. Christofer amenazaba a su novia y a la organización del programa con abandonar el concurso. "Me voy, así de claro te lo digo", comentaba el chileno. Fani se defendía asegurando que no entendía la reacción de su novio: "¿Qué te pasa?". La exconcursante de ‘Supervivientes’ cargaba contra Christofer, que amenazaba con marcharse.

La presentadora incluso llegaba anunciar "la ruptura de Fani y Christofer". "Fani y Christofer han roto", comentaba Sonsoles. Afortunadamente para los concursantes, conseguían llegar a un acuerdo y, durante la emisión en directo, se reconciliaban. Otra pareja que no pasa por su mejor momento es la de Oriana e Iván, que se enfrentaban duramente y llegaban a romper. "No me vuelvas a hablar en tu vida", le decía la concursante a su pareja.

"¿Sigues siendo la novia de Iván?", preguntaba Sonsoles durante la emisión. Oriana respondía positivamente y explicaba que le pierden las formas durante las discusiones. "Yo me veo y me da vergüenza", asegura Oriana, que pedía disculpas por gritar. Lejos de la ruptura, la pareja se reconciliaba y retomaban su relación. "Cuando veo los vídeos, me avergüenzo", respondía la concursante. Una semana más, la tensión en La casa fuerte es protagonista.