Adara Molinero se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ este fin de semana tras anunciar en una revista su nueva relación con Rodrigo, exconcursante de ‘Gran Hermano 17’. Por este motivo, la madrileña acudía al programa para reencontrarse con su ex, Gianmarco Onestini. Después de una relación de tres meses con el italiano, Adara explicaba a Jorge Javier Vázquez que "Gianmarco me es indiferente". "Ya no me va a volver a liar", aseguraba la invitada de este sábado en el espacio de Telecinco.

Gianmarco aseguraba que Adara traicionó su relación por Rodrigo, algo que la exconcursante de ‘GH VIP’ ha negado. "Gianmarco está aprovechando el momento. Él vio una conversación con Rodri, lo malinterpretó y lo aprovechó para irse a su país", aseguraba. También los colaboradores intervenían para aportar más datos de la relación. Kike Calleja comentaba a Adara que "Rodri estaba saliendo con otra chica cuando hablaba contigo". Incluso Kiko Matamoros acusaba a Adara de mentir, lo que provocaba que la invitada abandonara el plató.

Otra pieza de este lío amoroso es Ivana, exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ que actualmente mantiene una relación con Hugo Sierra, expareja de Adara. "De Ivana no quiero saber nada. Se ha portado muy mal con mi madre. Hugo me ha puesto las cosas muy fáciles", respondía la madrileña. Por su parte, Gianmarco también cargaba contra Adara: “Es muy mentirosa y hace cualquier cosa por mantenerse en televisión". Como respuesta, Adara le lanzaba una indirecta muy directa: "No te miro, que vas a intentar hacerme ojitos como a mi madre".

Uno de los motivos de su ruptura con el italiano, según la propia Adara, es que "Gianmarco no es bueno en la cama. Es pasional pero le falta experiencia". "Adara tenía cosas en la cama que no me gustaban", respondía el exconcursante de ‘GH VIP’. Jorge Javier indagaba en el tema sexual de la pareja. "Este chico es un poco guarrete, quería cosas que yo no", afirmaba Adara, sobre la que el italiano aseguraba que "no es tradicional en la cama para nada". Y la invitada del programa soltaba una afirmación que sentenciaba su relación con su ex: "Nunca llegué al orgasmo con Gianmarco".

Según contaba Adara, sus relaciones sexuales nunca fueron satisfactorias. "Yo nunca fingía que llegaba al orgasmo con Gianmarco. Él se daba cuenta de que yo no llegaba, pero aún así, acababa y le daba igual", aseguraba. El italiano se defendía a continuación: "Has jugado con mis sentimientos y ahora no tienes el coraje de mirarme a los ojos con lo que me dices". Ante este cruce de acusaciones entre Adara y Gianmarco, Kiko Matamoros alzaba la voz: "Adara, ¡eres una reventada!". Así concluía el ‘Deluxe’ de la expareja más famosa de la versión VIP de ‘Gran Hermano’.