Supervivientes | Cristian se enfrenta a Elena: "¡Eres mala, tienes cara de bruja!"

La convivencia de los participantes de 'Supervivientes' saltaba por los aires este martes. Con Carlos Sobera como maestro de ceremonias, el programa mostraba las imágenes de los enfrentamientos más tensos de los últimos días entre los famosos concursantes. "Los supervivientes pierden los nervios y se enfrentan en Honduras en mitad de la tormenta", comentaba el presentador nada más empezar el programa, que ya vaticinaba que la noche estaría cargada de enfrentamientos.

Sofía Suescun, colaboradora del programa, afirmaba que "están ya todos al límite". Precisamente, su hermano, Cristian, era uno de los que más conflictos ha mantenido en la isla. Empapado por la tormenta, el superviviente se quejaba del poco compañerismo del resto de habitantes de los Cayos Cochinos. "Sé mejor persona y te dejarán ropa", le respondía José Antonio Avilés, que comenzaba una acalorada discusión con Cristian. Las tormentas están siendo una constante en el programa, que ya se vio obligado a evacuar a los participantes durante la primera semana.

Y no sería el único enfrentamiento de Cristian Suescun. Después de una noche de tormenta, se enzarzaba en una pelea dialéctica con Elena Rodríguez, madre de Adara. "¡Cállate ya, amargada!", expresaba el de Pamplona a su compañera, que no se quedaba callada. Elena acusaba a Cristian de ser “un víctimas” en la isla. La respuesta de este no se hacía esperar: "¡Eres mala, tienes cara de bruja!". "Acércate un poco más", repetía una y otra vez Elena, que veía cómo su compañero se iba encendiendo cada vez más. Incluso uno de sus compañeros, Jorge Pérez, tenía que intervenir: "Por favor, no os insulteis más".

El motivo de la discusión tenía nombre propio, el de Maite Galdeano, madre de Cristian. Elena afirmaba que Maite no se siente orgullosa de Cristian, un tema que molestaba y mucho a su compañero. "Eres más mala…", comentaba el hermano de Sofía, que acusaba a Elena de querer hacer daño. "Ese eres tú, el que se va ahora llorando. No seas tan víctima y haz las cosas como las tienes que hacer", le recriminaba Elena. Aunque no llegaba a más la discusión, el ambiente en 'Supervivientes' está muy tenso y el hambre no ayuda. Las próximas semanas serán cruciales para el desarrollo de la convivencia.