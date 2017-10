Herrera hace un discreto 10,2%... y eso que su telonero fue lo más visto del día

'¿Cómo lo ves?' parecía que lo tenía todo a su favor para destacar en la noche del domingo... pero no. Ni los incondicionales de Carlos Herrera ni empezar justo después del espacio más visto del domingo evitaron que fuera un estreno discreto en audiencia y un fracaso para la crítica. Lejos de posicionarse como un rival en la noche del domingo, se queda con un 10,2% de share y 1,7 millones de espectadores. Una oda al debate superficial es alguno de los titulares que hoy se escribe sobre el espacio.



A La 1 no le ha sentado nada bien sustituir el cine por el nuevo espacio de Carlos Herrera. La semana pasada 'Django desencadenado' congregó a 2,3 millones de espectadores, mismo dato que hizo ayer el espacio más visto del día: 'El Tiempo'. De esos, pocos se quedaron unos minutos más para ver el debut de Herrera.



La que sí acertó fue Telecinco con el cambio de su debate de Gran Hermano. Al relegarlo a la madrugada, la película emitida ayer en su lugar, 'Misión Imposible: nación secreta', fue lo más visto del prime time con algo más de dos millones de espectadores (13,7% de share).



Había ganas de cine tras el puente. Otra película ocupa el segundo lugar de lo más visto del prime time. En este caso es la emitida por Antena 3, que sentó frente a 'De padres a hijas' a 1.962.000 espectadores (12,6%).



Sólo cuando alguno de los dos estrenos estaban en anuncios el programa '¿Como lo ves?' conseguía subir un poco el número de espectadores, que según se sucedían las preguntas del debate iban desapareciendo.



Herrera lanzó su primera pregunta ante 1,7 millones de espectadores de los 2,3 que dejaba su telonero (El Tiempo). Invitaba a votar en la app del programa mientras en Twitter se sucedían las imágenes de que no funcionaba dicha aplicación. También se quejaban de que una cadena pública emitiera un programa de este calado mientras Galicia ardía.

No daban crédito a que las preguntas del espacio con el que Herrera volvía a televisión fueran la emoción que se experimenta al ver la bandera de España o qué ciudad sería capital de España si no fuera Madrid. El momento en que el presentador nombra a Puigdemont estaban sentados frente a La 1 dos millones de personas.

Ese dato no se repitió. La audiencia buscó otras cadenas ante preguntas como ¿perdonaría una infidelidad? o ¿cuál es el comportamiento incívico que más le molesta?



Los comentarios de los invitados (Pepe Navarro, Nuria Roca, Isabel Gemio, Gloria Lomana, Santiago Segura y César Cadaval) tampoco engancharon. El colofón lo puso la última pregunta: ¿fantasean con otras personas durante las relaciones sexuales? Ganó el 'No'.



Herrera despidió el programa haciendo mención a los incendios que estaban quemando Galicia y dejando una pregunta en el aire ¿se tiene que quitar la barba?.