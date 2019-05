Eurovisión 2019 en directo | La última hora del Festival al que se suma Madonna

Eurovisión 2019 está en marcha y en España habrá que esperar hasta la última canción para poder ver a Miki Núñez y su tema 'La Venda'. Antes cantarán el resto de representantes que participan en el 64 certamen de un encuentro que este año se celebra en Tel Aviv después de que el año pasado ganara Israel de la mano de Netta. España actuará la última y en esta ocasión Madonna formará parte del espectáculo.

22:11 Llega el anfitrión con Home, interpretada por Kobi Marimi

22:09 Grecia y la fiesta del tul y la organza. Es uno de los países que más ha impresionado con Katerine Duska, nacida en Canadá y que ha conquistado Europa con su voz y sus notas al amor sin género (y peleando para evitar los gallos). La canción 'Better love' la podemos considerar como la mejor balada del momento. El país abandona su puesta en escena más griega y apuesta por el pop.

22:03 Llega el favorito. Países Bajos. El joven cantante Duncan Laurence representa este año a Holanda en el festival de Eurovisión, acompañado de una guitarrista española Carlota López. El holandés, que concurre con "Arcade", canción sobre una historia de desamor, se sitúa como favorito en las apuestas. Duncan de Moor es su verdadero nombre, tiene 25 años y se dio a conocer al público en 2014, cuando fue semifinalista del concurso de "La Voz" de Holanda. Está acompañado en el escenario de la guitarrista española Carlota Nuñez. Se sentó delante del piano y comenzó a crear la canción entre acordes, palabras y melodías, pensando en la historia de un ser querido que había fallecido cuando él era aún un crío.

22:00 Aunque parezca 'Fuego' del años pasado... no lo es. Llega Chipre. Después de que el año pasado Eleni Foureira se quedara en segunda posición, este país mediterráneo ha confiando en otra diva del pop, Tamta que ha pisado muy fuerte Tel Aviv. Con una coreografía sensual, siguiendo los pasos de 'Fuego', y una realización de infarto, se convierte en uno de los pocos temas con ritmo del certamen de la canción. Tamta se quita una espinita que tenía clavada cuando no pudo representar a Chipre. Este año lo hace con 'Replay'. El país nunca ha ganado el festival y la segunda posición del año pasado es lo más cerca que ha quedado el número 1.

21:55 Le toca el turno a nuestros Amaia y Alfred... Sobre el escenario, la delicadeza de la música electrónica minimalista de los eslovenos Zala Kralj & Gasper Santl en "Sebi (To Myself)". Se les escapa alguna sonrisa, algo que en la semifinal no sucedió. Este dúo comenzó en verano de 2017. Antes hacían sus pinitos en la música y han sido las redes sociales las que les han puesto en contacto. Se conocieron a través de un amigo en Instagram. El año pasado ya estuvo en la final y su mejor posición ha sido un séptimo lugar en la historia del Festival.

21:51 Sobre el escenario, uno de los favoritos para conseguir ganar el festival este año: Suecia. En más de una ocasión escuchará eso de 12 puntos... Ha sido seis veces ganadora en Eurovisión. Este año toca luchar por el trofeo al sueco John Lundvik con su góspel "Too Late For Love", uno de los maridajes mejor cerrados de voz, melodía y puesta en escena.. Busca empatar a triunfos con Irlanda, el país que más veces ha ganado el certamen. Lundvik ya ha hecho historia en el certamen porque este cantante ha compuesto la canción al representante de Reino Unido.

21:44 Macedonia del Norte llega con el tema más reivindicativo hasta el momento en el Festival. El emocional canto feminista "Proud" de Tamar Todevska ha arrancado numerosos aplausos. Su madre es cantante de ópera. La canción está dedicada a sus dos hijos.

21:41 Na Na Na... Llega un tema festivalero de la mano de San Marino. Serhat es turco y además de a la música es presentador de televisión. Representó en 2016 a San Marino y casi se clasifica para la final, pero no lo consiguió. Escribió la canción en menos de cinco minutos mientras paseaba por las calles de Berlín. El país solo había pasado a la final en una ocasión y sucedió en 2014.

21:36 Llega la patinadora de Dinamarca para poner el punto 'naif'. Canta en cuatro idiomas con un tema inocente y optimista que habla de la paz en el mundo. Tres veces se han llevado el micrófono de cristal. Su punto "Love is forever" se ha convertido en el contrapunto ideal del Festival.

21:31 Este año sí que está Rusia (a los James Bond), y ahora es su turno. El ruso Sergey Lazarev, tercero en Eurovisión 2016, apuesta por una elaborada puesta en escena de espejos y juegos visuales y un tema de pretendida querencia épica, "Scream". Es un presentador muy famoso en su país. En esta ocasion comparte el escenógrafo con España.

21:27 Alemania llega a continuación y aunque lo pueda parecer, no son hermanas. Participa con Sister, interpretado por S!sters. El año pasado fue cuarta. Es uno de los países fundadores del Festival y ha ganado dos veces. El punto y final lo ponen como siempre, abrazándose.

21:23 En tercera posición entra la República Checa con su dosis de buen rollo. Se ganó al público el colorido y actual pop alternativo de los checos Lake Malawi en "Friend of a friend". El nombre se inspira en una canción. Lanzaron el primer single en 2014 y lo interpretaron en directo en la BBC. Se han hecho muy amigos del representate español Miki. En colorido su actuación se parece bastante a la española.

21:19 Llega el turno de Albania. La albanesa Jonida Maliqi y "Ktheju Tokës" es la opción de este año para Albania. Desde finales de los 90 no ha parado de intentar representar a su país en el certamen. Su cara es muy conocida en la television albanesa. Es una alusión directa al tema de las crisis migratorias.

21:15 Malta inaugura el Festival. Michela rompió a llorar el día que se clasificó in extremis como último país de la noche con su "Chameleon". Un tema pop de moderna producción en el que ha jugado con los colores como principal motivo de su escenografía, mejor entonada en la voz que en la coreografía. La representante acaba de cumplir 18 años. En 2017 intentó representar a Malta en el Festival, que ha estado en seis ocasiones en la fase final, siete con la del próximo sábado.

21:12 Y tras dar las buenas noches a Europa y los buenos días a Australia (saludo ya habitual), empieza la ceremonia. ¿Cómo se vota? Uno no puede votar a su propio país, pero desde fuera de España sí se puede votar a Miki.

21:10 Aunque la intimista balada "soul" con arreglos electrónicos de Holanda se presenta como la gran favorita, el r&b con toques mediterráneos e incluso flamencos de Suiza, el góspel de Suecia, el pop con trazos líricos de Australia y el hip hop de Italia se postulan también como candidatos a un triunfo que no se conocerá hasta pasada la medianoche.

21:08 En esta edición Madonna pondrá un broche de oro. A la espera de la "ambición rubia", que interpretará un nuevo tema y su clásico "Like a prayer", tanto los seguidores del veterano festival como las casas de apuestas se debaten sobre la identidad del posible ganador de la sexagésimo cuarta edición, con pronóstico muy incierto.

21:00 ¡Empieza el festival! Es Netta la encargada de dar la bienvenida a todos. La ganadora del certamen el año pasado dio paso al desfile de todos los participantes. El Festival ha arrancado con el espectacular aterrizaje figurado de un avión en pleno recinto del festival y con el desembarco de los 26 países a concurso.

20:45 Decenas de personas se han congregado a las puertas del recinto para reclamar "el fin de la ocupación, del apartheid y del bloqueo a Gaza", así como que el concurso musical no sea "cómplice" de "la opresión".. En respuesta, algunos israelíes asistentes al espectáculo han optado por acercarse a ellos para agitar sus banderas delante de sus rostros y gritarles "Iros a Gaza, iros a Siria, traidores", en un momento de tensión que, bajo el atento control de la Policía, no ha pasado del intercambio verbal. Se trata del último episodio de una larga cadena de actos, protestas y peticiones de boicot contra el Festival.

20:34 Así se puede votar la canción española si se vive fuera de España

20:00 Edurne ha querido desear suerte a Miki en el festival.

- Como vestuario para la final, Miki ha elegido pantalón y camiseta azul marino y zapatillas deportivas blancas. En la misma línea, sus bailarines y coristas (Fran, Mikel, Ernest, Mery y María), todos con colores acordes con la puesta en escena. El estilismo del conjunto de la puesta en escena, elegido por la estilista Maialen de Arroiabe, lo firman Armani, Anmargo y Guillermo Villanueva.

- Miki actuará en el puesto número 26 justo detrás de 'She got me' de Luca Hänni, representante de Suiza clasificado en la segunda semifinal; y 'Zero Gravity' de Kate Miller-Heidke, candidata de Australia, que obtuvo el pase en la primera semifinal.

- La final del certamen europeo tiene lugar este sábado 18 de mayo en el pabellón 2 de Expo Tel Aviv (International Convention Center), con una capacidad para 7.500 espectadores.

- Fuera, miles de judíos ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra el festival por la "profanación" del shabat, la jornada de descanso para el judaísmo. El shabat comienza al caer el sol el viernes y termina en el anochecer del sábado. La comunidad ortodoxa, que exige durante este período un descanso absoluto sin actividades institucionales ni de organismos oficiales y en el que no hay transporte público, ha mostrado su rechazo al festival por los trabajos requeridos en el shabat para preparar su celebración.

- Israel, país anfitrión, actuará en el puesto número 14, y será seguido por Noruega, Reino Unido, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Francia, Italia, Serbia, Suiza, Australia y, finalmente, España. La 64ª edición del certamen estará presentado por Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar y Lucy Ayoub.

- El orden de actuación de los distintos países ha sido determinado por el productor del concurso Christer Björkman, junto con el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión, Jon Ola Sand. Abrirá el certamen el representante de Malta, seguido de Albania, República Checa, Alemania, Rusia, Dinamarca, San Marino, Macedonia del Norte, Suecia, Eslovenia, Chipre, Países Bajos, y Grecia.

- En España, la modelo y presentadora de 'Flash Moda' de TVE, Nieves Álvarez, ejercerá de portavoz de los puntos españoles por tercer año consecutivo. En esta ocasión, Granada ha sido elegida como imagen del voto español. Por su parte, el jurado está formado este año por Sole Giménez, David Feito, Ricky Merino, Elena Gómez y Raúl Gómez.

- Para dar más emoción a la final, los organizadores del evento han decidido que el televoto se conozca según el orden del ranking resultante de la ronda de votaciones de los jurados. Así, la audiencia no sabrá quiénes son los verdaderos favoritos hasta el último minuto.

- Posteriormente, el portavoz de cada país anunciará la votación que corresponde a los votos del jurado, no a los del televoto. Los espectadores españoles podrán votar través de la app oficial en español del Festival europeo, sms y llamada telefónica.

- Los 26 candidatos a conseguir el icónico micrófono de cristal deberán convencer con sus interpretaciones a los espectadores (50%) y al jurado profesional (50%). Cada país otorgará 12, 10, 8 puntos... y así sucesivamente hasta un punto a sus diez países favoritos.

- Además de la cantante estadounidense, los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de la vencedora del año pasado, la israelí Netta; Conchita, Eleni Foureira, Mans Zelmerlöw y Verka Serduchka --con una actuación especial en la que intercambiarán canciones--; y Dana Internacional, ganadora del certamen hace veinte años.

- A tan solo dos días de la celebración de la final, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), confirmaba que Madonna participará interpretando dos canciones: 'Like a prayer' y su nuevo single, 'Future', junto al rapero Quavo.