Isa Pantoja y Chelo García protagonizan un acercamiento en 'Supervivientes'

Isabel Pantoja se ha quitado la venda de los ojos y por fin se ha dado cuenta de que uno de los apoyos más fundamentales que tiene en Supervivientes -y probablemente en la vida-. La tonadillera ha dejado atrás el pasado y se ha unido con la que fue su íntima amiga ante los ataques y, según ellas, el vacío que le hacen sus compañeros.

Las dos concursantes no están de acuerdo con las decisiones que toma su grupo y en vez de decirlo, prefieren comentarlos entre ellas para apoyarse y unirse ante las adversidades del concurso. Parece mentira que este momento se haya producido ya que muchos aseguraban -cuando pasaron las dos primeras semanas de concurso- que, al no haber un acercamiento entre ellas, no se produciría la reconciliación más esperada del Clan Cantora.

Las dos amigas afirman que Colate es una persona que quiere manejar a todo el grupo, además es el líder de la isla y todos tienen que obedecerle, y que además, su comportamiento ha cambiado de forma radical desde que se ha hecho amigo de Mónica Hoyos.

Lo cierto es que no sabemos sí lo que sentirá Isabel Pantoja son más celos que otra cosa, porque ha pasado de ser su principal apoyo ha convertirse en uno de sus peores enemigos en la isla. Recordemos, que apenas hace una semana veíamos cómo la expareja de Carlos Lozano y Colate, tenían numerosas muestras de cariño.

De esta manera, se ha producido el acercamiento que Chelo García Cortés llevaba esperando durante cinco años. Su amistad con la Pantoja se vio fracasada desde que se enteró que la colaboradora de Sálvame había favorecido un encuentro sexual de Chabelita y una pareja de hace muchos años.

Esto fue algo que la tonadillera no pudo perdonar en su momento y que después, con su entrada a prisión, todo quedo en nada. Ahora, las dos amigas se han unido para ser más fuertes contra sus compañeros y esto puede que sea las circunstancias perfectas para que retomen lo que en su día fue una bonita amistad.