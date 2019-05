Pantoja y las Azúcar Moreno, evacuadas de Supervivientes y a punto de abandonar

Carlos Lozano sigue siendo el origen de muchas de las polémicas que envuelven tanto a Isabel Pantoja como a las Azúcar Moreno. La última discusión ha terminado con el abandono de las tres y la posible marcha del programa de Telecinco. Su comparación con Rocío Jurado ha sido el detonante. La audiencia podrá salir de dudas en el programa que emitirá Cuatro esta misma noche con Carlos Sobera. Por ahora desde Telecinco relatan que las tres concursantes han sido evacuadas hasta la cabaña presidencial, donde conviven en las mismas condiciones que sus compañeros.

En la gala anterior ya vivieron otro momento de tensión entre los cuatro.

Lozano envió a las Azúcar Moreno a buscar leña para intentar reavivar el fuego. Chelo le ayudaba y empezó a decirle que todos deberían coger leña, mientras el resto del equipo... dormía. Fue uno de los momentos en los que saltaron las chispas... y no por la hoguera. El concursante insistía en que no habían ido a por leña mientras las artistas insistían en que sí. Encarna y Toñi le cuestionan también todo su trabajo. Lo que empezó en un tono normal acabó en una gran discusión. "Para cantar está Got Talent", les dijo.

Pero esa noche la que más sufrió fue la tonadillera ya que vio en un vídeo como las integrantes de Azúcar Moreno arremetían contra ella. "El mal rollo entre Pantoja las Azúcar Moreno es palpable hasta cuando se sientan para hablar y aclarar sus diferencias", decía Jorge Javier en la gala. La cantante las defendió cuando Carlos Lozano les decía que no hacían nada y habían conseguido poca leña. No se imaginaba lo que venía después. Pantoja vio un vídeo en el que Encarna y Toni "hacen un pedazo de traje a Isabel...", adelantaba Jorge. Y así fue: "Me parece una estúpida y la hemos ayudado cuando se caía para los lados", decían. "Soberbia, no me gusta", insiste Toñi. Este vídeo se ve después de que en directo asegurara que la quería "con locura y la respeto y con ella a muerte"...