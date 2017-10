Kit Harington 'estropeó' la pedida de mano a Rose Leslie

Probablemente no hay momento en el que un hombre sea tan detallista como en la pedida de mano a una mujer. Todo tiene que salir perfecto. El lugar, la hora, la decoración, la sorpresa, el discurso... pero cualquier fallo en esta cadena de factores puede afear el momento, tal y como le ocurrió a una de las parejas de moda.



El anuncio de la boda de Kit Harington (Jon Snow en 'Juego de Tronos') y Rose Leslie (la salvaje Ygritte en la ficción de HBO) fue desvelado por el diario 'The Sun' el pasado 27 de septiembre, y confirmado por la pareja semanas más tarde de la forma más tradicional: un anuncio en la sección de casamientos del periódico 'The Times'.



Ambos actores ya compartían desde enero una casa rodeada de naturaleza en Inglaterra, un enclave idílico para la pedida de mano que, sin embargo, no salió cómo se esperaba.

¿El motivo? El ímpetu del propio Kit Harington, quien no pudo reprimirse e hizo a su pareja la trascendental pregunta antes de tiempo.



"Había planeado todo para que fuese perfecto”, explicó en el programa de televisión británico 'The Jonathan Ross Show'.



“Estábamos pasando unos días en el campo, así que iba a colgar luces en los árboles y hacer esas cosas románticas que suelen acompañar a la petición”, relató el actor antes de añadir cómo no siguió el plan previsto.



“La noche antes de pedírselo estábamos los dos bajo un cielo estrellado, sentados cerca de una hoguera y con una botella de tinto al lado. Y no pude reprimirme. Se lo solté todo”, indica.



Una propuesta de matrimonio que no salió a la perfección pero que sí obtuvo una respuesta positiva. Rose Leslie dijo 'sí' sin rechistar y ahora los dos actores preparan una boda a la que asistirá todo el casting de 'Juego de Tronos'.



“Llamé a todo el mundo y les dije que me iba a casar y que en buena parte era su culpa. Les dije ‘debéis tener en cuenta que será una boda de ‘Juego de Tronos. ¡Tienen que venir todos”, concluyó.