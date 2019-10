Marta Torné pierde la visión de un ojo en MasterChef: "Estoy mareada y perdida"

Marta Torné ha protagonizado uno de los momentos más peligrosos y complicados que se han vivido hasta el momento en MasterChef Celebrity.

A la actriz le ha tocado ser la capitana de uno de los equipos en una prueba al aire libre y, en mitad de la competición, Torné se ha visto tan superada por la presión que la salud le ha jugado una mala pasada.

Marta, que se estaba de pie en frente de una de las tarteras, comenzó a sentir molestias en la cabeza e, intentando disimularlas, decidió pedir salir de entre los fogones durante un rato y coger unas cosas en una de las neveras que había unos metros más para atrás. Un disimule que duró apenas segundos ya que la presentadora no pudo evitar pedir ayuda al encontrarse cada vez peor: "Un momento, me estoy mareando. He perdido la visión del ojo, no veo nada".

Una confesión que paralizó por un momento a todos los miembros de su equipo pero por la cual no se detuvo la prueba. Almudena Cid, que en esta prueba iba de la mano de Marta, se sentó con la actriz para tranquilizarla durante un buen rato y le pidió que se saliera de la prueba y que se acercara al equipo médico del programa. "Me he quedado ciega de un ojo. Me encuentro desbordada, perdida, descolocada. Fatal", comentaba Marta de camino a los servicios sanitarios.

Por suerte, la capitana reapareció a los minutos confesando que lo que podría haber sufrido es un ataque de ansiedad, y pudo demostrar poco después que goza de una salud de hierro pegándole cuatro gritos a sus compañeros de equipo para que terminaran a tiempo la preparación del plato.