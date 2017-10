Piden el cese de la dirección de TVE por la cobertura de los incendios en Galicia

Mientras Galicia y Asturias ardían, La 1 continuaba con la emisión del primer programa de Carlos Herrera, 'cómo lo ves'. Miles de hectáreas se estaban quemando, ya habían fallecido dos personas (han ascendido a cuatro) y LaSexta se convertía en la televisión pública de los españoles con una programación especial desde las 11 de la noche. Otro error garrafal de planificación y actuación de la dirección de informativos de TVE, que no reaccionó hasta bien pasada la medianoche.



Desde hace una década, TVE ha convertido el Canal 24 horas en su 'escudo' para este tipo de graves situaciones imprevistas, pero es algo que no entiende la audiencia, ni tampoco sus trabajadores. Muchos de ellos se presentaron voluntariamente en sus puestos de trabajo para informar a la ciudadanía. Es por ello, que desde el sindicato UGT han solicitado el cese inmediato de la Dirección de Informativos, encabezada por José Antonio Álvarez Gundín.



Consideran un “escándalo indecente” que no se modificara “la programación de inmediato para dedicar todo el tiempo a informar de lo que ocurría”. Critican “la dejadez de nuestros directivos, que no creen en el servicio público que les exige la ley y han sido los compañeros y compañeras, quienes con una carencia de medios que es una vergüenza, han recuperado el pulso de la información pública para la RTVE de todas y todos”.



Por ello, muestran su “repulsa a una dirección que ni tiene ni quiere tener capacidad de reacción en RTVE, que es tan incapaz como ignorante de la profesión del periodismo”. Porque una vez que terminó el programa de Carlos Herrera, en La1 comenzó la emisión de una película y una vez que se informó sobre el incendio “parecíamos una televisión local enlatada”, ya que la falta de reacción de la dirección retrasó la llegada de los equipos de trabajo a los diferentes puntos de la geografía española.





Ejemplar seguimiento en @tve_tve de los incendios en Galicia. Gráfico en el programa de Carlos Herrera. pic.twitter.com/stP87XdcwG — Carlos Sosa (@CarlosSosa_) 15 de octubre de 2017



Desmantelamiento de los Centros Territoriales



Según explican desde UGT a este diario, los fines de semana no hay programación territorial tras el “desmantelamiento de los Centros Territoriales y Unidades Informativas”. Actualmente solo hay “seis trabajadores por provincia y 50 por comunidad autónoma. Esto es insuficiente para cubrir todos los frentes abiertos”, más cuando sucede un hecho imprevisto de tal relevancia.



UGT denuncia “falta de criterio, de responsabilidad y de profesionalidad. Nuestra obligación era informar sobre lo que estaba pasando en las carreteras y en los pueblos. Qué tenían que hacer los ciudadanos frente a lo que pasaba o informar sobre dónde estaban los fuegos”.

.@FeijooGalicia: "En estos momentos hay 15 incendios en nivel 2 con riesgo de afectar a casas habitadas" #objetivoIncendiosGalicia pic.twitter.com/5BuUiTEvI9 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 15 de octubre de 2017



Sí reaccionó LaSexta y Ana Pastor convirtió El Objetivo en un ‘informativo’ sobre la situación en Galicia, con conexiones con las autoridad o la Guardia Civil, entre otros. Una labor periodística que le llevó a igualar los datos de audiencia de TVE durante la noche del domingo. Desde UGT aseguran que el canal de Atresmedia se convirtió “frente a nuestra empresa, en el referente del servicio público” y añaden que están reuniendo toda la información necesaria “para tomar las acciones pertinentes”.



Un momento convulso el que se vive en TVE a menos de tres meses del relevo del presidente. Porque solo hace unos días, los periodistas ya exigieron la dimisión de la Dirección de Informativos por el tratamiento del 1-o.