Los secretos de Los Lobos: los gayumbos de Manu, los boquerones de Valentín...

Tremendamente listos. Así son Los Lobos, que en breve conseguirán ganar el bote más alto de la historia de la televisión. Son Manu, Valentín, Erundino y Alberto y asi se ven ellos mismos en el programa especial que ha emitido Antena 3 de 'Boom' en el horario en el que cada tarde se sientan frente al televisor más de dos millones de espectadores para seguir si logran el ansiado premio en el concurso más visto de la televisión.

Ahí los protagonistas del día se han presentado los unos a los otros. De Valentín sus compañeros dicen que es sabio, educado y un hombre bueno con mucho humor. De Manu que es un entrenador que lucha y tienes siempre ganas de que las cosas salgan bien. Alguien competitivo, sistemático. De Erundino destacan que es inquieto y controlan de muchísimos temas, más allá de la naturaleza, que se lo sabe todo. Por último Alberto es el maestro del grupo. Por último hablan de Jose, fallecido en febrero. Es el concursante más querido y destacan que no es nada normal que a un programa de conocimientos vaya un ganadero... pero sin el no hubieran conseguido el hito.

¿Cómo nace este frankenstein de la sabiduría?

Nacieron en Valentín. Por una necesidad personal suya porque su situación laboral era difícil y estaba pasando por una enfermedad . Busco una salida mitológica y al llamar para el casting nos llamaron. Se llamaban Los Lupus. Ya ahí aceptaron todas las preguntas. Desde ese momento el portavoz fue Manu. Al final fueron seleccionados y decidieron cambiar el nombre. Para celebrarlo se fueron a comer y se hicieron una foto ya histórica. El primer día que llegamos no salieron a buscarnos y empezamos a curiosear y nos hicimos una foto con una bomba de fondo. Gritaron su grito de guerra: "Un, dos, tres... lobos".

Esas primeras veces sufrieron. Poco a poco fueron haciendo cosas ante la cámara "que nunca nos imaginamos que haríamos", coinciden todos. También a la hora de alabar al presentador, Juanra Bonet. "Sin el no sería posible el programa", aseguran. Han estado más de dos años y se van como los concursantes que han permanecido más tiempo en un programa de televisión. El Récord Guinness les ha marcado al igual que alguna de esas preguntas que por no acertarlas les alejó de ganar el bote. Lo que no olvidan, Gisele Bündchen por nombrarla como la modelo mejor pagada y ser Kendall Jenner o La India como país que también tiene el prefijo 91.

¿Y como llega Alberto?

José Pinto dejó el programa por problemas personales. No podía seguir alejado de su trabajo. El primer día de este profesor jubilado "estaba como un flan". Erundino fue el que le abrió la puerta porque "me parecía culta y agradable". Cuando recibió esa llamada Alberto se sintió "muy halagado". Se conocían de 'Saber y Ganar'. Se presentó el solo el primer día cuando en la bomba plateada le llegó el turno y la casi resolvió entera. Empezó con una L de autoescuela como 'novato' y a sus cincuenta programas le nombraron 'mister Lobo'.

La pérdida de José Pinto

Conocieron el fallecimiento de José Pinto mientras grababan. Tocaba el segundo y se acercó una compañera e informó de la noticia. Al principio no se lo creían. "Tenía mucha vitalidad". No lo querían aceptar. Erundino habló con su sobrina Irene y "cuando subí al plató los cámaras aplaudieron y eso me hundió", dice. Como compañeros de manada se despidieron de el en un mensaje muy emotivo antes de que ese día empezara el concurso. Todavía recuerdan ese momento y se rompen. Se fueron hasta Casillas de Flores para estar en el entierro y confiesan que los vecinos se acercaban para darles el pésame.

La gayumbos de Manu

¿Supersticiosos? Dicen que no, pero en el camerino tienen las lechuzas de la sabiduría que les regaló una fan del programa. Y Manu reconoce que siempre se pone los primeros gayumbos verdes con los que hizo el primer programa para el primer día de grabación. Solo los utiliza para ello. Cuando Erundino no está eliminado antes, que suele siempre siempre que sí, cuando sale a la bomba final siempre tira las gafas al aire. Mientras Valentín está haciendo tres respiraciones de Yoga profundas para concentrarse y calmar los nervios. Manu solo mira al frente a un punto fijo.

Los boquerones de Valentín

Valentín relata que desde que les llega la fama ir a por el pan se convierte en un Tour. Y destaca que ahora a el, y parece que solo a el, le limpian los boquerones en la pescadería. También desvela que creía que le quedaba poca vida por un enfermedad. Todo cambió.

El programa se gana en la primera fase

Preguntados por sus estrategias a la hora de ganar día a día a todos los que aspiraban a echarles del programa analizan una por una las partes del programa. Erundino cree que las cuatro primeras preguntas son la esencia del concurso. "El tiempo ahí es una de las claves, tienes que ser capaz de pensar rápido". Si se consigue ahí el pleno es la clave del resto del programa. Exigen conocimientos atípicos. Cuando escuchan 'bomba neutralizada' saben que ese día tienen más posibilidades de quedarse. Sobre la bomba plateada Erundino asegura que es la más difícil y el punto clave donde suceden las cosas importantes del programas.