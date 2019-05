Pantoja se salva de la expulsión y Fabio y Violeta dan rienda suelta a su pasión

La edición de Supervivientes continúa dejando a los espectadores sin palabras. Lo último ha sido la noche de pasión entre Violeta y Fabio que captaron las cámaras y que emitieron este martes por la noche en una nueva gala de Tierra de Nadie. Sin embargo, la pasión entre los concursantes no consiguió quitar el protagonismo a la concursante estrella de esta edición, Isabel Pantoja. La tonadillera, que era una de las nominadas, volvió a salvarse de la expulsión tras un nuevo amago de abandono.

La pareja de la edición vivieron una noche que no olvidarán, como ellos mismos dijeron. Fabio y Violeta disfrutaron de una noche juntos con motivo del cumpleaños del argentino. Comenzaron con arrumacos y caricias, para más tarde dar rienda suelta a su pasión, mientras una cámara les grababa. Las imágenes, emitidas en el programa, han dejado todo tipo de comentarios entre los colaboradores.

Más allá del encuentro entre Violeta y Fabio, la gala volvió a tener a Isabel Pantoja como protagonista. La tonadillera fue de nuevo la primera salvada por el público, siguen nominadas Violeta, Chelo y Lidia, pero amagó otra vez en abandonar, -"mi participación aquí ha perdido a su sentido", dijo-.

La tonadillera explicó a toda la audiencia cómo se siente y volvió a pedir a sus fans y a la gente que le quiere que por favor, fuese ella la expulsada ya que quiere regresar a España lo antes posible. Al parecer, su cabeza está aquí y solo piensa en los suyos y eso es algo que no le deja dar todo en el concurso. Carlos Sobera medió para que desistiese en su idea y su hija, Isa Pantoja, también intervino para darle su apoyo. La tonadillera fue la primera salvada por el público, algo que parece que le dio ánimos.

Esta última semana ha estado muy unida con Chelo García Cortés porque no se sentían integradas en el grupo que les ha tocado. Además, está bastante en contra de las decisiones que toma Colate -parece que le ha molestado que el concursante esté más cercano a Mónica Hoyos que a ella- y eso hace que se refugié en la que fue su amiga en vez de con los demás concursantes. La gran mayoría de los espectadores que se han mencionado por las redes sociales espera que la tonadillera no se vuelva a quejar y no vuelva a amenazar con abandonar el concurso porque sin duda, está haciendo un juego muy sucio.