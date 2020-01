Toñi Moreno muestra su felicidad en las redes con la primera foto con su hija Lola

Toñi Moreno ha querido publicar su primera foto en Instagram tras dar a luz a su pequeña Lola. La presentadora ha subido una imagen donde se la ve con todo el equipo médico antes de entrar en el paritorio.

"No es mi mejor foto... pero sí mi mejor momento !!!! Quiero compartirla con vosotros solo para homenajear a los profesionales de la sanidad que tenemos en nuestro país. ¡Qué importante es encontrar una sonrisa en un quirófano, cuando solo eres una persona llena de miedos!!!! ... Que te cojan de la mano y te transmitan la seguridad que necesitas para afrontar lo desconocido. El miedo solo se combate con amor!!!!", explica la presentadora.

Un mensaje que ha publicado para dar las gracias a todos los médicos que le han atendido durante el embarazo y el parto: "Quiero darles las gracias; a la Doctora Nuria Pérez del Hospital Vithas Nisa de Aravaca, por ser mi ángel durante todo el embarazo. Si no hubiese sido por ella y por su equipo... madre mía!!!! Cuanta lata he dado!!!! Y ahora, en el último tramo, quiero darle las gracias a la doctora Patricia Marín y su equipo (en la foto), del Hospital Vithas Nisa Castilleja de la Cuesta, que me han permitido estar cerca de mi familia en un momento en el que necesitas sentirte rodeada. @ginemed_ tiene un equipo de profesionales que además son maravillosas personas. GRACIASSSSS!!!!!"

Unas palabras que llegan en el momento más especial para la vida de la andaluza: "Ahora me toca afrontar mi mayor reto en la vida: ser madre. Me entregaré en proteger la intimidad de mi hija, y lucharé cada día para procurarle su felicidad. Ahí es nada!!! Todo un reto !!!!! Gracias a todos por vuestros mensajes... los estoy contestando poco a poco... os pido paciencia. Gracias a todos mis compañeros por su cariño. La vida es para soñarla".