Virgil Abloh, el genio de la moda del siglo XXI al que comparan con Andy Warhol

Hace unas semanas, Justin Bieber y Hailey Baldwin se daban el sí quiero por segunda vez en una boda religiosa celebrada en Carolina del Sur a la que acudió lo más granado del mundo 'celebritiy' de Hollywood. No obstante, ha sido ahora cuando hemos podido ver por fin el vestido de la novia, un diseño que nos ha dejado a todos boquiabiertos, tanto por su espectacularidad como por la enseña que lo firmaba.

Porque este vestido de corte sirena de transparencias con un preciso bordado floral de escote bardot procedía nada menos que de Off-White, la firma de moda que ha revolucionado el sector y cuyo director creativo es comparado con el mismísimo Andy Warhol. Hablamos de Virgil Abloh, el genio multidisciplinar que es capaz de diseñar para su propia enseña, para la línea masculina de Louis Vuitton e incluso para Ikea. Nada se le resiste y parece que ahora se adentra en la moda nupcial con su primer vestido de novia.

Abloh diseñó para la modelo un traje totalmente fiel a su estilo pero con un detalle rompedor de esos que él combina con tanta destreza. En el velo cosió la frase 'Till death do us apart', es decir, 'Hasta que la muerte nos separe', algo que ha destacado toda la prensa especializada pues rompe totalmente con el resto del diseño. Y ese es el secreto de este estadounidense de padres ghaneses es dar un giro a lo ya establecido haciendo que los chándales desfilen por todas las pasarelas del mundo.

Virgil Abloh nació en Rockford, Illinois, hace 39 años en una familia humilde. Su padre era gerente en una empresa de pintura y su madre costurera, por lo que se crió entre patrones y telas, lo que más tarde determinaría su futuro. Fue muy buen estudiante y se licenció en Ingeniería Civil en la Universidad de Wisconsin–Madison y después se especializó en Arquitectura con un máster en el Instituto de Illinois de Tecnología.

Por lo tanto, esta formación puramente técnica ha sido la que ha configurado su particular visión de la moda. Empezó haciendo prácticas en Fendi, en Roma, donde conoció al rapero Kanye West, con el que tuvo una gran complicidad desde el principio, hasta el punto que el también empresario le contrató como director artístico de su agencia creativa, dando forma a portadas de sus discos y sus líneas de ropa. Pero pronto creó la suya propia, Pyrex Vision, una tienda en la que vendía saldos de ropa de grandes firmas y los rediseñaba para sacarlos de nuevo al mercado con un precio que superaba los 500 euros.

Ese fue el germen de Off-White, que fundó en 2013 como una firma de 'streetwear' de lujo. Es decir, su marca ha sido la gran culpable de que la ropa deportiva sea domine ahora panorama de la moda, convirtiendo el chándal y las zapatillas deportivas en prendas de lujo cuyo coste supera los miles de euros. Su éxito fue fulgurante y en apenas seis años su sello es de los más preciados en el sector. Todos quieren vestir de Off-White y las grandes modelos mueren por un sitio en su 'backstage'.

La pericia de Off-White ha sido combinar detalles de lujo con lo deportivo. Tejidos técnicos convertidos en grandes vestidos, americanas sobre chándals, tacones con pantalones de entrenar... Además, gracias a los conocimientos de arquitectura de Abloh, ha introducido detalles propios del diseño industrial a prendas y complementos, como su bolso deconstruido Meteor, que ya es éxito de ventas.

Este trabajo llamó la atención de una de las empresas más grandes del mundo, Ikea, la cual no dudó en colaborar con Abloh para crear una línea de muebles para el hogar con su especial diseño. Se llama Makerad y se puso a la venta este año después de anunciarse la alianza a finales de 2017.

No obstante, el mayor hito de Abloh llegó en 2018, cuando Louis Vuitton, viendo su arrollador éxito, lo contrató como director creativo de su línea masculina. La firma francesa, consciente de que necesitaba un impulso en este ámbito, se hizo con los servicios del diseñador más rompedor de la última década, en una decisión alabada por toda la industria.

Un icono racial

Además de su impecable trabajo como diseñador, Abloh ha logrado derribar muchas puertas y su reinado en el sector de la moda supone un paso más para la integración y la igualdad racial en una industria demasiado elitista. De hecho, su fichaje por Vuitton le convirtió en el primer diseñador afroamericano de mítica firma y uno de los pocos que hay en el grupo LVMH.

Así, el pasado año la revista 'Time' lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo, pues ha sido capaz de cambiar de arriba a abajo la industria de la moda, haciendo que firmas históricas sigan sus pasos para no quedarse fuera del mercado, y de derribar prejuicios y demostrar como un humilde hijo de emigrantes africanos puede ser uno de los hombres más poderosos del sector más elitista y cerrado del mundo.