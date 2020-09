Woody Allen desvela en ‘El Hormiguero’ que se plantea dejar el cine.

El plató de ‘El Hormiguero’ se vestía de gala este miércoles para recibir a Woody Allen, que presentaba desde Nueva York su nueva película, titulada ‘Rifkin’s Festival’. Ambientada en el Festival de San Sebastián, la cinta se presentó hace unos días en el certamen cinematográfico y estará disponibles en los cines este viernes 2 de octubre. Nada más conectar por videollamada con el directo, Pablo Motos se interesaba por su percepción sobre la pandemia del coronavirus. “Llevamos confinados meses, no hemos podido ir a un restaurante en meses, ni ver a los amigos. Es una cosa espantosa y creo que esto no va a cambiar hasta que tengamos la vacuna”, comentaba el invitado.

Allen se lamentaba de que “la pandemia podría haber sido más leve si todo el mundo se hubiera portado mejor. Hay mucha gente tonta en el mundo, no sabía que había tantos. Y los hay en puestos de liderazgo y puestos intermedios. Lo han hecho todos fatal y han empeorado mucho la cosa”. Al margen de la pandemia, el directo se mostraba encantado de presentar su nueva película. “San Sebastián es una de las ciudades más maravillosas del mundo y su festival siempre ha sido mas pequeño y centrado en el buen cine, en las buenas películas. Es un festival de los pocos auténticos y con más encanto”, aseguraba.

‘Rifkin’s Festival’ cuenta la historia de un matrimonio que hace aguas por todas partes. Para el cineasta, “lo más importante para que una pareja dure en el tiempo es la suerte”.

“La suerte de encontrar a la persona adecuada y que haya química, que disfrutes de su compañía”, remataba. En lo personal, tras 23 años de matrimonio con Soon-Yi Previn, Woody Allen revelaba que es un apasionado del deporte: “En la televisión me pongo un partido de baloncesto, futbol, de todo. Me vuelven loco todos los deportes”. Por el contrario, su esposa, según contaba, “no le gusta nada el deporte”. A pesar de estas diferencias, “la suerte ha hecho que todo haya ido bien”.

Además del deporte, el cine es su pasión más profunda. Muchos aseguran que el director muestra su personalidad en sus personajes, pero Allen confesaba que “normalmente son personajes que me invento”. Eso sí, revelaba que plasma características suyas, pero “muy exageradas para que la película no sea aburridísima”. A continuación, Pablo Motos se interesaba por si se preocupa de las críticas. El también actor lo tenía claro: “No he leído ni una entrevista o crítica sobre mí desde hace 45 años. No leo nunca nada sobre mí. Lo que merece la pena es el trabajo”.

55 años después del estreno su primera película, Woody Allen atribuye el éxito al talento, al esfuerzo, pero, sobre todo, a la suerte. “Yo diría que la suerte sería el 50%”, puntualizaba. También el físico afecta en la gran pantalla. El director bromeaba asegurando que de ser muy guapo “hubiera interpretado más protagonistas y más películas románticas”. Y lanzaba una indirecta: “De Cary Grant, sé que era guapo, pero no estoy tan seguro de su talento para la comedia”. Finalmente, sobre su futuro, Allen aseguraba que piensa hacer, al menos una película más, la número cincuenta. “Después de haber hecho esa película me replantearía las cosas. Quizás deba relajarme y empezar a escribir libros u obras de teatro”, revelaba.