‘El Hormiguero’ arrancaba la semana con una “gran fiesta” protagonizada por Los Morancos. El dúo humorista visitaba el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo teatral, llamado ‘El desfase’, que se estrena el próximo 2 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid. “Vamos a estar mucho tiempo si Dios quiere”, aseguraba César Cadaval, que animaba a los espectadores a acudir a ver su espectáculo. Los invitados recalcaban que ‘Desfase’ cumple con todas las recomendaciones para tener un “teatro seguro”.

Tras recibir su tarjeta platino del programa, Los Morancos, reivindicaban el mundo del arte y la cultura en tiempos de coronavirus: “Hace falta apoyar a la cultura y al teatro”. “Hace falta crear confianza en la gente para venir al teatro. Hay mucha gente que vive de la cultura”, comentaba Jorge Cadaval. Y pedía un aplauso para los trabajadores del arte y cultura. El humorista también confesaba que durante el confinamiento se separó de su hermano: “Dije ‘yo me voy, me agobio y me quito de en medio”. Sin embargo, los dos vuelven a la carga con un espectáculo en el que imitan a personajes como Santiago Abascal, Pablo Iglesias o al Rey emérito.

“Españoles, nos estamos quedando sin machos ibéricos, sin el Rey emérito, Julio Iglesias se ha retirado… Menos mal que Enrique Ponce está dando la cara”, bromeaba César. En medio de una divertida entrevista, Los Morancos confesaban que también interpretan a Fernando Simón en ‘El desfase’ y se hacían eco de la próxima emisión de ‘Planeta Calleja’, que contará con el epidemiólogo. “Se emitirá en Telecinco, no en Cuatro”, comentaba Pablo Motos, que no tardaba en darse cuenta de la promoción que le estaban haciendo al programa de la competencia. El presentador no podía parar de reírse durante este curioso momento.

Otra de las confesiones de Jorge tenía como protagonista a Don Juan Carlos. “Yo tuve una historia fatal con el Rey”, adelantaba el invitado. Motos se interesaba por esta anécdota y ponía atención a la historia. “Fuimos a una cena, estaba el Rey. Me sientan a su lado, había queso y a mí me sienta fatal. El queso hizo el efecto laxante, noté el estómago y le dije ‘me estoy cagando’. El Rey me respondió ‘ve al váter”, contaba Jorge. Pero se quedaba ahí la anécdota. “Al volver, noté otra vez el estómago. Y me preguntó ‘¿Otra vez te estás cagando?’ Nunca he visto a nadie cagar así”, narraba entre risas.

Y hablando de la Monarquía, Motos aprovechaba la anécdota de Jorge para comentar uno de los temas de actualidad: la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona. El presentador denunciaba “el veto” del Gobierno al jefe del Estado: “Han vetado al propio Rey. Ya no le dejan ni ir a Barcelona”, aseguraba Motos ante los invitados. “Hay que ver”, respondía Jorge.