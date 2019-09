Un 'youtuber' español imparte un máster "para ser feliz" que cuesta 3.400 euros 

Los 'youtubers' e 'influencers' cada vez van copando más espacio público en nuestros días. Desde las redes sociales han dado el salto a la literatura, a la música o a la interpretación, todo ello sin ser expertos en estos campos. Y ahora han dado un paso más, el cual le está valiendo muchas críticas a uno de los rostros más famosos de YouTube.

Se hace llamar J Pelirrojo y tiene un canal con 1,1 millones de suscriptores, donde empezó colgando vídeos paródicos y divertidos y ha acabado convertido en una especie de 'coach', o así al menos se hace denominar él. Este madrileño llamado realmente Juan Miguel lleva una década como 'youtuber' pero ahora se ha lanzado a la 'enseñanza' con un negocio que está siendo muy criticado en redes.

J Pelirrojo ha lanzado un máster para aprender a ser feliz y "cumplir tus sueños", como él mismo lo anuncia. Se trata del máster intensivo "Voy a por ello", que promete a los interesados convertirse en quienes realmente quieren ser y vivir la vida de sus sueños. Un programa cuyo precio total asciende a los 3.397 euros, una cifra que ha disparado las críticas hacia el 'youtuber'.

El máster consta de dos partes, la formación online, con cinco lecciones impartidas por él "para llevar tu estado físico, social y económico y tu proyecto personal a un nuevo nivel". Esta formación consta de cinco módulos con cinco lecciones que tienen diferentes ejercicios prácticos también. Su coste individual es de 2.409 euros.

Además, el máster tiene una parte de 'mentoring grupal', que se realiza también de forma online para poder hacer un seguimiento del progreso y para resolver dudas. En este caso, el precio es de 997 euros. Pero hay más, porque se cobran 97 euros por formar parte de una "comunidad Whatsapp" y 247 euros, respectivamente, por participar en dos eventos con el resto de estudiantes, uno en España y otro en Latinoamérica. Así, llegamos a un total de 3.397, una cantidad que para nada es accesible para todos los bolsillos.

Pero claro, no se trata de un máster oficial avalado por una universidad o centro de estudios, por lo que el título, a nivel legal, no tiene ninguna validez. Es decir, no es comparable a ningún máster impartido en una universidad española o centro oficial, por lo tanto no se puede asegurar que sea valorado por empresas o instituciones a la hora de encontrar trabajo o sumar puntos en el currículum. Por ello las redes sociales se han echado encima de J Pelirrojo, pues consideran ese curso "una estafa" por su parte. El caso es que, sea como sea, tiene las plazas agotadas.

Venta de humo al por mayor. "Fundador y director del Master VOY A POR ELLO ™". Surrealista. La carita de cemento. @JPelirrojo pic.twitter.com/fM08k7dkGC — Lildami (@Lildamiboi) September 18, 2019

💣¡NUEVO VÍDEO!💣

Sí, me he metido en otro berenjenal, pero es que el tinglado de "coaching" tan bien pensado que se ha montado JPelirrojo me ha parecido demasiado cuestionable como para dejarlo pasar. ¡Compartid para que llegue a todo el mundo!



LINK 👉https://t.co/FYy4JtduHL👈 pic.twitter.com/utk3dB2SD6 — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) September 19, 2019

Pues yo un master de consejos para triunfar en la vida lo aceptaría de Amancio Ortega o de Rihanna,no de JPelirrojo un tío de treinta y pico años que se ha comido una puta mierda en todo lo que se ha propuesto hacer xdd — OLGA (@tuhoefavorita) September 18, 2019

Es vergonzoso que personas como tú, @JPelirrojo, sin formación de ningún tipo, os estéis aprovechando del sufrimiento y la desesperación de las personas para hacer dinero. Vuestro coaching de mierda apesta a neoliberalismo y engaño... pic.twitter.com/p0i8X8bes5 — ~ L A C K P ~ (@nechelof) September 19, 2019

¿Qué persona paga más de 3000 euros para recibir un título oficial de la "universidad de la vida" impartido por JPelirrojo? https://t.co/5swydeK3HK — Maska (@Maska_man) September 18, 2019

No soy dada a promover el bullying virtual. Tratándose de estafadores, mi discurso es diferente. @JPelirrojo utiliza el poder mediático para estafar a su audiencia con un "máster de la felicidad". El método de obtención es similar al de las sectas o las casas de apuestas. — NinaDonSimón (@Ninadonsimon) September 21, 2019

jpelirrojo ha sacado un curso de autoayuda y están las plazas AGOTADAS pic.twitter.com/YeqNSjcmFn — Bolsii (@Bolsii) September 18, 2019

Y es que para muchos este 'youtuber' está aprovechando su popularidad en redes para sacar dinero, impartiendo un máster que no está avalado por nada ni por nadie, solo de su experiencia. Además, señalan que no es el único influencer reconvertido en 'coach' que quiere hacer negocio de ello. Él, por su parte, se defiende de las críticas con inspiradores mensajes en sus redes sociales