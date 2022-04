Alerta para alérgicos: los alimentos que incluyen avellanas sin etiquetar.

El Ministerio de Consumo, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de avellanas no incluida en el etiquetado de varios lotes de morcilla de arroz con piñones. La propia empresa ha sido la responsable de dar parte del asunto a las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Después de un proceso de autocontrol, la compañía detectó que había un error en uno de sus productos, pues no se indicaba la presencia de las avellanas, a pesar de que sí las incluía en su preparación. A continuación, se trasladó dicha información a los agentes sanitarios, en cumplimiento de la legislación y con el objetivo de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Detalles del producto afectado

Según ha informado la AESAN, los datos del alimento afectado son los siguientes: el nombre del producto, como se indica en la etiqueta, es "morcilla de arroz con piñones", la marca es 'Cárnicas Gállego' y los lotes afectados son el 2121 (con la fecha de caducidad del 13/05/22), 2131 (05/05/22), 2135 (09/05/22), 2141 (06/05/22 y 10/05/22), 2142 (16/05/22), 2143 (11/05/22).

La información disponible hasta el momento detalla que la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Aragón. Como medida de precaución, el Ministerio de Consumo ha ordenado la retirada de estos productos afectados de los canales de comercialización. Ahora, los agentes competentes de cada comunidad autónoma deberán supervisar la correcta ejecución de esta medida.

A pesar de esto, desde la Agencia de Nutrición han recomendado que todas las personas que sean alérgica se abstengan de consumir este alimento, debido a los problemas para la salud que podría suponer esta ingesta. Del mismo modo, la AESAN ha señalado que para el resto de la población el consumo de la morcilla anteriormente detallada no supondrá ningún riesgo.