En shock. Así siguen los vecinos de la calle Domingo Ram en Zaragoza donde ayer un padre habría degollado a su hija de cuatro años mientras dormía. Los testigos aseguran haber escuchado golpes y quienes corrieron a las ventanas al oír los desgarradores gritos de socorro no olvidan la imagen de esa madre semidesnuda que llevaba en brazos a su hija, cubierta de sangre y que apenas se movía. En la escalera había un reguero de sangre que procedía de la puerta del Segundo C. Los servicios de emergencias tuvieron que quitarle de sus brazos a una pequeña que fallecía poco después de llegar al hospital. El presunto parricida huyó y horas después fue detenido por la Policía Nacional. Los que habitan en el número 76 de esa calle del céntrico barrio de Las Delicias no recuerdan algo parecido en mucho tiempo y sí lo "guapina" que era pequeña "simpática" que iba al colegio de la mano de su madre todas las mañanas.

La Policía Nacional acudió al domicilio tras recibir a las 23:08 horas la llamada de una persona que alertaba de que estaba viendo en la vía pública a una mujer con una niña inconsciente en los brazos. Los equipos de asistencia comprobaron que la pequeña tenía un profundo corte en el cuello causado por arma blanca que, según dijo la madre, de 27 años, el padre le había hecho después de una discusión con una navaja que arrojó en el vestíbulo de la vivienda antes de escapar. La pareja es de origen nigeriano. Aunque el padre había abandonado la casa, una patrulla del Grupo de Seguridad Ciudadana lo localizó sobre la una de la madrugada en el paseo Infantes de España, en el barrio de Casablanca, a unos 40 minutos a pie desde el lugar de los hechos, y lo detuvo.

La hermana de la madre asegura ante los micrófonos que no entiende nada porque "hace unos días celebraron una fiesta de cumpleaños". Las primeras informaciones apuntarían a que el hombre habría dejado de tomarse la medicación y pudo ser un brote psicótico según La Sexta. Antes, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón,confirmaba que el ayuntamiento tenía abierto un expediente sobre la familia, pero no daba más datos al ser "reservados" y no corresponder a esta institución hacerlos públicos. ¿Maltrato? ¿Ayudas sociales? En el aire quedan unas respuestas que los vecinos tampoco aclaran. No recuerdan muchas peleas entre ellos y sí verlos pasear por el barrio "a ella más que a él", aseguran a este medio. Otra imagen que no olvida un vecino del edificio de enfrente es verle sentado en la terraza "horas y horas".

Según adelantaba ayer el diario Heraldo, los vecinos sí habrían tenido algún problema de convivencia con el presunto parricida "porque tenía la música muy alta". Llegaron al edificio hace tres años y además de la pequeña la pareja tiene otro niño de año y medio. De la aterradora noche del pasado lunes no olvidan los gritos de auxilio de la madre hasta que llegaron primero los agentes y después la ambulancia. Después ella se quedó más de una hora sentada en la acera en la acunaba a su hija después esperando que alguien escuchara sus gritos de socorro.

Ahora la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos para determinar si se trata de un crimen de violencia de género. De confirmarse que este asesinato ha sido un acto de violencia contra la madre, la pequeña sería la cuarta menor víctima mortal de la violencia de género de 2020 y la número 38 desde que comenzó a elaborarse esta estadística en 2013. La lista puede que no quede ahí. Ayer el bebé de 10 meses que estaba ingresado en el Hospital General de Castelló desde el pasado domingo tras ser presuntamente víctima de una agresión por parte de sus padres fallecía a causa de las graves lesiones que sufría. El menor había sido operado en este centro hospitalario pero la gravedad de la agresión ha provocado su muerte. La madre, de 17 años, ha sido internada en un centro de menores, mientras que el padre, de 20, ha sido ingresado en prisión preventiva tras haber prestado declaración ante los agentes y el juez.

Los menores también son víctimas de la violencia machista en España: según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, más de 1,68 millones de niños viven en hogares en los que su madre sufre violencia de género por parte de su pareja o expareja. Casi nueve de cada diez mujeres víctimas de la violencia de género con hijos menores sostiene que éstos presencian o escuchan esas agresiones. Además, en el 51,7 % de los casos, el maltrato de la madre ha estado acompañado de la violencia del agresor contra los niños. Por su parte, el sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género (Viogén) registraba a fecha 31 de agosto a 1.540 niños en una situación de riesgo, esto es, aquella en la que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima mujer podría extenderse a los menores. De ellos, 312 se encontraban en riesgo extremo.