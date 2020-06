Ni el virus frena la pelea ilegal de gallos: 40.000€ en juego y 3.000€ por ejemplar

Hasta 3.000 euros puede llegar a costar una cría de gallo pura sangre. Es lo que están dispuestos a pagar los delincuentes que, pese a su prohibición en todas las comunidades autónomas en España excepto Canarias, se han dedicado durante este confinamiento a organizar las clandestinas peleas de gallos donde la crueldad se hace aún mayor si dotan a los animales con espolones metálicos o les suministran drogas para incrementar su agresividad y resistencia. Y lo hacen. En juego puede haber hasta 40.000 euros. Desde marzo, tres grandes operaciones de la Guardia Civil han puesto de manifiesto que es una práctica que lejos de estar en extinción ni la crisis sanitaria generada por el coronavirus ha evitado que se celebre. Cuando los animales finalizan pocas veces se preocupan de curarles; "si no está muerto ya", puntualizan desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a La Información.

La legislación sobre el bienestar animal está descentralizada y son las comunidades autónomas las encargadas de prohibir o no esta práctica. En Canarias están permitidas, pero su celebración dista bastante de las galleras que se encuentran los agentes en el resto del país. En Andalucía muchos se creen que también están autorizadas, pero desde Seprona puntualizan que no. La especie aviar de 'gallo combatiente español o jerezano', es una variedad muy cotizada de gallo, estando regulado por la comunidad autónoma de Andalucía su cría y el registro de animales. Algunos ejemplares alcanzan un alto precio de mercado por su pureza y son muy demandados en países de Latinoamérica. Puede suceder que el vendedor haga una muestra de bravura del gallo, "lo que no puede ser una pelea de gallos". "Lo legalizado es la muestra", puntualizan.

En este tipo de contiendas clandestinas, los animales son enfrentados uno contra otro, durante un tramo de tiempo determinado en un 'ring' fabricado en el interior del denominado 'tentadero' y cuyo suelo suele ser manipulado para que los animales puedan agarrarse mejor. El ambiente generado por la presencia de público condiciona intensamente a los gallos participantes y provoca una gran agresividad entre las aves, acabando la mayoría de ellas con graves heridas y secuelas como la pérdida de visión o la muerte de los contendientes. Para potenciar esa agresividad les amputaban las crestas y les administraban sustancias para agravar su carácter violento y su disposición a combatir durante las peleas.

En la última operación de la Guardia Civil, 40 personas fueron investigadas en Valdehúncar (Cáceres). Hasta 70 personas -vulnerando todas las medidas de higiene y seguridad establecidas por el estado de alarma- estaban alrededor de un ring en el que dos gallos se batían a muerte. Algunos eran menores de edad. La actuación permitió el rescate de 44 gallos, 16 de los cuales presentaban heridas de diversa consideración, habiendo fallecido uno a consecuencia de los traumatismos que presentaba. Como era de esperar, alrededor de este delito hay otros. Allí mismo se desmanteló un punto de apuestas ilegales, ubicado en el interior de una parcela rústica alejada de núcleos habitados. Hasta la localidad cacereña se desplazaron personas de Madrid, Toledo o Valladolid, todos implicados en un torneo en el que se incautaron hasta 14.000 euros en apuestas.

Otra de las características de estas peleas es la cantidad de medicinas que se les dispensa a los animales muchas veces por 'veterinarios' que carecen de títulos para ejercer. En este caso, la larga lista estaba compuesta por inyectables, complementos vitamínicos para promover la actividad y la oxigenación muscular, retardantes del cansancio y la fatiga, estimulantes del apetito y crecimiento corporal, diversos utensilios como cuchillas para la amputación de las crestas y espuelas, limas para el aguzado de las uñas y escantillones de aluminio para medir la longitud de la pulla o espolón del gallo.

En otra operación en Almería el pasado 22 de marzo los agentes se encontraron que el tentadero había sido construido con una piscina portátil de grandes dimensiones a la que habían dotado de un suelo de césped artificial. De igual modo localizaron siete gallos dispuestos para pelear, así como útiles veterinarios y de cura, medicamentos veterinarios sin prescripción cuya administración y uso es exclusivo de personal veterinario titulado: jeringuillas, analgésicos y vigorizantes de uso humano. En una inspección en profundidad del solar los agentes localizaron 27 macetas de marihuana.

Hasta 83 personas fueron denunciadas -muchos con antecedentes de droga- en El Palmar de Troya (Sevilla) por asistir a otra pelea de gallos ilegal. En el escenario, siete gallos muertos con signos evidentes de haberlo hecho durante la lucha. Alrededor, una cochera llena de jaulas metálicas y cajas de maderas con más gallos junto a barbacoas, filas de mesas unidas con comida y bebida. En este caso alguno de los denunciados portaba cantidades superiores a 5.000 y 6.000 euros así como varias anotaciones en la que se reflejan datos de las apuestas. El dinero que podían mover las apuestas a la vista de las cantidades en efectivo que portaban los identificados, superaría los 40.000 euros.