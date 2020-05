Baile de fases entre comunidades: Madrid pide avanzar y Cataluña se deja Barcelona

El Ministerio de Sanidad ya tiene en su poder algunos de los informes técnicos aportados por las comunidades autónomas para avanzar de fase. El plazo terminó a las dos de la tarde y algunos han llegado tarde y otros estarían a la espera. De momento, casi la mitad de la población española seguiría en fase cero. Uno de los planes más conservadores es el de Cataluña, que ha emitido una petición en la que la Generalitat pide que Barcelona se quede en fase cero. Castilla y León tampoco quiere avanzar en su totalidad hasta la fase 1. Las que sí esperan avanzar el 100% es por ejemplo Madrid, que tras su primera negativa por no cumplir el criterio de capacidad de detención precoz aseguran que está solventado. Sigue sus pasos Castilla La Mancha y Andalucía.

La Comunidad Valenciana también quiere que todos sus ciudadanos estén en fase 1, pero con condiciones. Solicitan prohibir las reuniones de grupos de hasta 10 personas en un distrito tras un repunte de casos y piden prudencia y que se posponga la posibilidad de espectáculo al aire libre con aforo de hasta 200 personas. En algunas islas de Canarias y Baleares están estudiando incluso pedir al Ministerio de Sanidad transitar este próximo lunes a la llamada 'Fase 2', a pesar de que el Ejecutivo central tenía fijado en su plan inicial el día 25 como el inicio de esta etapa, si bien marcaba estas fechas como orientativas. La pelota está ahora en el tejado del ministerio de Sanidad y se espera que el próximo viernes lo comunique. A día de hoy, sólo la Comunidad de Madrid permanece por completo en la fase 0, mientras que en la Fase 1 se encuentran las Comunidades de Galicia, Navarra, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Murcia, Asturias, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Lleida, Girona y la Cataluña central piden ir a la Fase 1

La Generalitat pide que las regiones sanitarias de Lleida, Girona y la Cataluña central pasen a la Fase 1 de desconfinamiento el próximo lunes, mientras mantiene a Barcelona, y su área metropolitana, una semana más en fase 0. Esta propuesta incide en la apuesta del Govern por la prudencia y la seguridad ante el desconfinamiento. Si Sanidad aprueba esta petición, con esas nuevas zonas serán seis las regiones sanitarias catalanas que estarán en fase 1 de desconfinamiento a partir del día 18, y se quedarán en fase 0 la ciudad de Barcelona y las dos regiones metropolitanas, la Norte y la Sur.

Según la consejera de Salud, Alba Vergés, esas tres regiones que seguirán como hasta ahora concentran el 66% de la población, lo que genera un volumen elevado de movilidad y, en caso de producirse un rebrote, podría ser más complicado de controlar. "No es que le falte nada para poder entrar en una nueva fase", ha dicho la consejera, antes de insistir en que la incidencia de casos por 100.000 habitantes puede hacer que sea más difícil controlar un posible rebrote. "No estamos en un 'ya se ha acabado la epidemia', sino que estamos en plena epidemia", ha remarcado.

Madrid vuelve a intentar pasar a fase 1

La Comunidad de Madrid mantiene su petición de pasar a la fase 1, solicitud que fue rechazada el viernes pasado por la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad, entre otras causas. Por ello, la Consejería de Sanidad destaca en el documento presentado este miércoles la creación de equipos de "rastreadores" liderados por epidemiólogos de Salud Pública con el objetivo de identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles seguimiento diario. También, la contratación de 122 profesionales más de los 650 ya anunciados en Atención Primaria para "disponer de recursos humanos suficientes para la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención precoz de fuentes de contagio y el diagnóstico y aislamiento de los casos".

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha señalado que una de las "peculiaridades" que plantea trasladar este miércoles la Consejería de Sanidad al Gobierno, junto con la solicitud de avanzar a la fase 1, será sustituir la restricción del aforo en establecimientos por "compromisos de respeto de la distancia social en establecimientos". El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha precisado que asimismo se va a plantear el uso obligatorio de mascarilla. Aguado espera que el Gobierno central "entienda" la realidad demográfica, geográfica y social de Madrid que, según él, "merece una puesta en marcha de la fase 1" que atienda a estas realidades y pueda responder a las "preocupaciones y necesidades" de la Comunidad.

La Comunidad Valencia pide avanzar con restricciones

La Generalitat Valenciana ha pedido al Ministerio de Sanidad que los catorce departamentos de salud que aún siguen en fase 0 de la desescalada avancen a la fase 1, aunque con dos restricciones. Una de ellas es que se posponga en un solo departamento de salud, -"por su singularidad" y que no las autoridades no han concretado hasta que no hablen con los alcaldes afectados-, la medida de permitir reuniones sociales de hasta diez personas. La otra, que no se aplique en todo el territorio de la comunidad la medida de poder celebrar actos y espectáculos culturales al aire libre de menos de 200 personas.

Así lo ha anunciado la consejera de Sanidad, Ana Barceló, tras haberse reunido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con quien ha abordado esta propuesta que, en forma de carta y sin informe adjunto -pues este ya se envió la semana pasada-, se ha remitido este miércoles a Sanidad. "Hemos trasladado al Ministerio nuestra capacidad de detección, control y seguimiento de los contactos, con eso y con no establecer esa medida social creo que es suficiente" para pasar a la fase 1, ha indicado Barceló.

Andalucía defiende que avance Granada y Málaga

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, han explicado que el Gobierno andaluz quiere que Granada y Málaga se sumen al resto de las provincias de la comunidad que ya están en fase 1, e incluso intentarán que pasen a la siguiente fase, a la 2, al mismo ritmo que el resto de la comunidad. El Ministerio rechazó que Granada y Málaga progresaran la semana pasada, en contra de la petición de la Junta, que solo excluía a tres distritos sanitarios de estas provincias para pasar de fase, al considerar que se cumplían los requisitos en el resto del territorio. El consejero, que ha reclamado a Sanidad que "haga justicia con Andalucía al aplicar igualdad de criterios", ha dicho que su petición "se basa en datos objetivos que reflejan la mejora de la incidencia" en estas dos provincias y ha insistido en que la Junta "envió en tiempo y forma la documentación para pasar de fase".

En Castilla y León pasar a fase 1 está en mano de los test

La Junta de Castilla y León ha anunciado que este mismo miércoles remitirá al Ministerio de Sanidad un nuevo listado en el que se propondrán más zonas básicas de salud para iniciar la desescalada y pasar a Fase 1 con el criterio de que haya tres o menos casos por 10.000 habitantes en 14 días y garantías de trazabilidad de cada uno de los afectados por coronavirus. A día de hoy, en Castilla y León existen 26 zonas básicas de salud en Fase 1 y se sumarán previsiblemente 14 más que se quedaron fuera por no entrar en plazo la semana pasada. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado que es posible que, en base a los umbrales fijados, se incluya más, si bien no ha avanzado más datos.

Castilla la Mancha vuelve a intentarlo con Albacete, Ciudad Real y Toledo

Esta comunidad ya envió el pasado lunes su informe a Sanidad, en el que solicitaba que las regiones de Albacete, Ciudad Real y Toledo se sumasen a la fase 1, como ya lo hicieron la semana pasada las de Cuenca y Guadalajara. Este miércoles han remitido a Sanidad información más exhaustiva sobre determinados aspectos, como el relativo a la capacidad asistencial. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, avanzó el lunes que la Junta haría llegar al Ministerio también información de cómo van a funcionar los equipos de rastreo para localizar a los posibles contactos de los casos de coronavirus, lo que permite afrontar con garantías las fases de la desescalada. La consejera y portavoz insistió entonces en la prudencia y la responsabilidad, por la posibilidad de que haya repuntes de los contagios durante la desescalada, y explicó que ese rastreo servirá para evitarlos.

Formentera puede estar el lunes en fase 2

Además de las de las comunidades, Sanidad ha recibido las propuestas de la isla balear de Formentera para pasar a la fase 2 el próximo lunes, tras dos semanas en la fase 1 sin que se haya registrado un solo caso de coronavirus. Según la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ya se han remitido al Gobierno balear los documentos y los motivos por los que "creemos que estamos preparados" para pasar a la siguiente fase.

La Graciosa, El Hierro y La Gomera piden estar en la fase 2

El Gobierno de Canarias estudia pedir al Ministerio de Sanidad que autorice a las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera avanzar a la fase 2 de desconfinamiento, porque considera que cumplen todas las condiciones exigidas para dar ese paso de mayor libertad de movimientos.

Cantabria pide que se permita la pesca

El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla solicitó para el cambio a la fase 1 que se abrieran concesionarios, ITVs, mercados al aire libre, jugar al golf o la práctica de los bolos cántabros, algo que fue concedido. En cambio el Ejecutivo central no ha autorizado su petición de permitir la pesca deportiva y la caza, aunque Revilla se lo volvió a solicitar este martes a Salvador Illa.

Extremadura quiere acabar con las franjas horarias

La Junta de Extremadura trasladó este lunes al Ministerio de Sanidad la solicitud por la que pide eliminar las franjas horarias para la regulación de actividades y de salidas a la calle por edades durante la Fase 1, en la que se encuentran Cáceres y Badajoz desde el lunes 11 de mayo.

Asturias quiere permitir el deporte individual

Por su parte, el Principado de Asturias reclama al Gobierno central que durante la aplicación de la Fase 1 se permitan cuestiones como la caza y la pesca o el deporte de manera individual, además de que se contemple la singularidad de los balnearios como instalaciones con equipamientos médicos o que para la apertura de terrazas se tenga en cuenta la distancia entre meses y no el aforo.

Murcia pide más autonomía

Respecto a la postura del Gobierno de Murcia, sigue siendo la misma que con el paso a Fase 1 en el que está actualmente este territorio: pedir al Gobierno central que dote de cierta autonomía a las comunidades para poder ser más restrictivas.