Nuevo golpe en la Cañada Real: la policía busca cultivos de marihuana 

Nuevo golpe al narcotráfico en la Cañada Real de Madrid. Desde esta mañana agentes de la Policía Nacional están realizando registros en el conflictivo sector VI para desmantelar plantaciones indoor de marihuana. Ayer esos vecinos cortaron la A-3 en protesta por los cortes de luz que sufren en sus naves e infraviviendas. Desde la compañía aseguran que debido a los enganches ilegales hay sobrecargas en la red del 500%. Esta operación se suma a la desmantelación del clan de los Kikos, organización criminal que regentaba el mayor punto de venta de drogas en el poblado madrileño, que llegaba a suministrar cerca de 200 dosis diarias de estupefacientes y vivía en un complejo completamente bunquerizado.

Unos 300 vecinos del sector VI volvían anoche a la carga con sus protestas cortando en esta ocasión la A-3 para protestar por los cortes de luz que denuncia sufren últimamente. Ellos se quejan de perder la comida del frigorífico, no poder calentarse ni enchufar aparatos eléctricos, incluido los sanitarios; no poder ducharse... y así "no podemos llevar a los hijos a la escuela". Cuando llegó la policía para disolver la concentración empezó una batalla de piedras que acabó con un agente herido.

Estaban dispuestos a pasar allí toda la noche. Para ello montaron de nuevo barricadas como ya hicieron horas antes tras cortar el tráfico de la rotonda de acceso a la Cañada con grandes ruedas y otros enseres. A la llegada de los agentes, algunos vecinos les respondieron con lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes. Llegada la noche seguían allí sabiendo que "por aquí pasan todos los camiones que van a la planta de residuos de Valdemingómez". Ante las cámaras de Telemadrid se quejaban de no tener luz en sus viviendas. "Yo no tengo dinero para poder pagar un generador por mi cuenta. Que vengan y me pongan uno y me digan lo que es", aseguraba uno de los manifestantes.

Al final los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, echaron, no sin dificultad, a los manifestantes. Algunos de los manifestantes tiraron piedras a los agentes, resultado herido y causando baja uno de ellos. Otros tres policías han resultado heridos por contusiones y diversas lesiones leves, así como una vecina, que se ha caído. Los cinco han sido atendido por sanitarios del Samur-Protección Civil, pero no han tenido que ser trasladados al hospital.