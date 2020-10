Griso estalla ante la joven que no teme a la Covid-19: "Tu opinión es demencial"

Mónica es una joven de Talavera de la Reina que estos días no ha dudado en decir ante las cámaras lo que probablemente muchos jóvenes piensan pero pocos se atreven a hacerlo. Ella asegura que sale de fiesta los fines de semana sin mascarillas. No entiende que el coronavirus "se despierte a las once de la noche" o no se corra el mismo peligro que "por la mañana andando por la calle". Tampoco se explica por qué parece que los jóvenes "somos un peligro mundial". Así se expresaba de nuevo esta mañana en el programa Espejo Público de Antena 3 donde en un momento de la entrevista su presentadora, Susanna Griso, ha decidido contestarla.

La joven, en relación a las críticas que ha recibido y que los medios no dejen de llamarla, ha dicho que "ustedes se están forrando a mi costa", ante lo que Griso no se ha callado: "Te agradezco que nos atiendas porque eres una incauta y posiblemente opinas como jóvenes irresponsables y eres de las pocas que te atreves a decirlo en pantalla. Tu opinión es demencial, no es respetable, perdona que te lo diga. Tiene consecuencias y deberías pensar en esas consecuencias y pensar un poquito más antes de hablar".

La joven no entiende que hacer botellón esté mal pero te sientes en un bar y puedas comer las patatas fritas del mismo plato que el resto de los que están sentados y no pase nada. Recoge la web del programa que Mónica se ha preguntado por qué Miguel Bosé puede salir en la televisión diciendo lo que quiere y por qué los jóvenes no pueden hacer lo que hacen. Griso le ha recordado que Bosé fue duramente criticado por aquello.