Los alcaldes de Alicante que se pusieron la vacuna se defienden: "Nos llamaron"

El alcalde de El Verger, Ximo Coll, y la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, ambos del PSPV, han sido ya vacunados contra la Covid-19 sin que por su historial sanitario debieran serlo. Desde que se conoció la noticia son numerosas las críticas que han recibido y este matrimonio ha querido defenderse ante los micrófonos de las televisiones para explicar que "nos llamaron desde el centro de salud". Han explicado que dichas dosis que se iban a desechar en breve sobraban porque "algunos de los médicos a los que había que ponérsela no pudieron porque estaban todavía en cuarentena o porque acababan de salir de un proceso gripal". Puntualizan que antes de que el centro de salud les llamara a ellos "se llamó a otros colectivos de la comunidad como farmacéutico, agentes o bomberos".

La oposición en El Verger cree que ha habido un "abuso del cargo" ya que ambos primeros ediles la han recibido antes que otros grupos de riesgo mientras que desde la agrupación provincial socialista descartan "mala fe". Los alcaldes han asegurado que ellos no han pedido nada. Su caso no ha sido el único. Los alcaldes socialistas de Torrecampo (Córdoba), Rafelbunyol (Valencia) y el primer edil de JxCat del municipio tarraconense de Riudoms, además de un concejal del mismo pueblo también de JxCat, también se han inyectado ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pese a no pertenecer al primer grupo de vacunación. Muchos de ellos han justificado esta decisión porque "sobraban dosis".

El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el Covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y sociosanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna. Sin embargo, estos alcaldes han aprovechado que, según justifican muchos de ellos, "sobraban algunas dosis" y por eso se vacunaron con ellas.

Para dar confianza

Por su parte, el alcalde de Rafelbunyol (Valencia), el socialista Fran López, ha pedido disculpas por vacunarse el pasado 27 de diciembre y ha explicado que le propusieron administrarle una dosis cuando acudió a la primera jornada de vacunación en la residencia de mayores de la localidad y aceptó porque pensó que "ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía". "Visto con perspectiva, no fue la mejor decisión. Si alguna persona se siente ofendida, lo entiendo y pido disculpas", ha señalado López este viernes en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado, los hechos sucedieron el domingo 27 de diciembre, el primer día en el que se suministraron las vacunas. La residencia pública Virgen del Milagro de Rafelbunyol fue la primera de toda la Comunitat Valenciana en administrarlas y, allí, el residente Batiste Martí se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

"No era la de ningún trabajador de residencia"

En el caso de la alcaldesa de Torrecampo, en Córdoba, y también del PSOE, ha contestado a las críticas de la oposición por recibir la primera dosis señalando que todos los residentes y trabajadores en activo de la Residencia Municipal de Mayores fueron vacunados primero y que, aunque se la había incluido inicialmente en el listado de personas a vacunar, dada su condición de presidenta de la residencia, ella rechazó esa opción, y que no fue hasta que hubo concluido la vacunación en la residencia cuando accedió a ser vacunada, al ser requerida para ello porque habían sobrado dos dosis. "La dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente" del centro, al que, según ha recordado, acude "todas las semanas", en su condición de presidenta de la residencia.