Un cobrador de deudas halla muertas a dos mujeres que no pagaban el alquiler

Este miércoles se produjo en una vivienda de la región de París un macabro descubrimiento. Un cobrador de deudas acudió a una casa en la que vivían dos mujeres para reclamar el alquiler impagado los dos meses anteriores, y cuando entró en el domicilio se encontró con sus dos cadáveres.

La terrible escena de la localidad de Val-de-Marne y el cobrador había sido enviado por la justicia para verificar si vivía alguien todavía en la vivienda.

Mira también Vídeo: mujer se disfraza de enfermera y roba un bebé en un hospital de China

"Desde hacía varios meses, el dinero del alquiler no se pagaba. Los intentos de contacto por teléfono y por correo no eran respondidos. Las cartas desbordaban el buzón y el portero no encontraba a nadie cuando llamaba a la puerta", explicó Sébastien Jolis, director de la Agencia de Vivienda Pública (OPH), al diario 'Le Parisien'.

Según las sospechas de las autoridades, las mujeres podrían llevar muertas varios meses, ya que un vecino señaló que la última vez que vio a una de ellas fue hace una año.

La policía ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte. La posibilidad de un crimen ha sido descartada según los primeros resultados de la autopsia.